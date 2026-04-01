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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，日前一審判決遭判17年，昨台北地院釋出法庭公播畫面，其中科柯文哲辯論律師拿柯文哲搭公車通勤，騎腳踏車通勤上班，強調這種人怎麼會貪污。對此具有律師身分的立委莊瑞雄也坦言不解，反問那慢跑可以證明什麼？「那乾脆爬樹好了」。對於柯文哲律師以搭公車通勤，騎腳踏車通勤上班辯護這種人怎麼可能貪污，莊瑞雄質疑，搭公車證明清白，那如果慢跑可以證明什麼？認為法律上的攻防應該還是針對檢察官所提出來的犯罪證據去辯解。莊瑞雄也說，民進黨團針對柯文哲案，期待他在司法上去為其司法人權奮鬥，爭取他個人最佳利益啊。但是要動搖一審的判決，那其實就是要從證據去攻防，具體指出一審判決哪一個地方是不合理的，如果用騎腳踏車可以證明清白，那每天跑步、游泳呢？莊瑞雄說，把無關的動作拉來類比個人的清白，這可能對法律上的攻防沒有幫助，應該更用心的針對被指摘的部分去正面迎戰，可能對他的官司比較有好處。但是每一個人採取的訴訟的策略就不一樣。莊瑞雄也坦言，這個操錯自己就看不懂了，為什麼騎腳踏車、搭公車可以證明清白，反問那慢跑可以證明什麼？「那乾脆爬樹好了」。