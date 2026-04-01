我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀遭移交黨內中評會裁處，《中時新聞網》昨（31）日爆料，李貞秀到中評會說明時，被要求知所進退，但她拒辭立委，更揚言若被除名，她將去法院提起訴訟，但她也曾說過，除非前黨主席柯文哲叫她退，否則她會做滿2年。對此，政治工作者周軒狠酸，柯文哲有這個膽量跟中國翻臉嗎？根據《中時新聞網》報導，早有中評委發聲要李貞秀知所進退、自己辭職，未料，李貞秀直言「不可能」、「現在不是辭職的時候」，若黨內要直接把她除名，她將去法院提出訴訟，導致中評會最終以「下次再開會討論」結束。不過，李貞秀言下之意就是要柯文哲處理，畢竟她曾說過「除非柯文哲叫我退」，否則會做滿2年。周軒今對此事分析則指出，從中配徐春鶯案涉違《反滲透法》的起訴書來看，李貞秀顯然就是中共方面探詢，可能接棒徐春鶯排入民眾黨不分區的接班人選，民眾黨現在有這個膽量開除李貞秀嗎？柯文哲敢公開跟中國翻臉嗎？大家都在看。