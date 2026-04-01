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芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆，在大聯盟生涯的前5場比賽中展現了驚人的適應力。根據美媒《Roundtable Sports》最新報導，村上宗隆被譽為今年休賽季最大的驚喜，更將他比喻成「日版舒瓦伯」。村上宗隆在開季展現的長打火力與選球紀律，讓當初對他速球應對能力的質疑聲浪逐漸煙消雲散。現年26歲的村上宗隆，過去效力日職養樂多燕子隊時曾創下單季56轟的恐怖紀錄。然而季前他以2年總額3400萬美元（約新台幣10.84億元）加盟白襪時，部分美國球評仍持保留態度，擔憂他是否能應對大聯盟動輒100英里的火球。事實證明，白襪隊的這場豪賭目前可說是大獲全勝。村上宗隆開季連續5場比賽敲出安打，其中更包含開季連續3場比賽全壘打的驚人表現。截至目前，他的出壘率（OBP）高達.444，展現出極佳的選球眼與好球帶的紀律。《Roundtable Sports》指出，雖然村上宗隆在開季前4場比賽吞下5次三振，但該媒體認為「三振只是出局的一種形式」，並將他與費城人隊明星重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）相提並論。報導分析，村上即便可能像舒瓦伯那樣每年吞下近200次三振，但只要能維持高上壘率與驚人的全壘打數，他在大聯盟的價值就不可動搖。數據顯示，村上目前平均每打席耗費投手4.2球，這種讓投手感到難纏、一旦失投就付出慘痛代價的特性，即便在低潮期也能為球隊做出貢獻。總結村上的開季表現，《Roundtable Sports》認為這並非單純的近況火熱，而是他的打擊機制與耐心帶來的長期成功。