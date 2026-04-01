我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，因涉京華城及政治獻金等4大案件，一審遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。台北地院昨（31）日釋出法庭公播畫面，也讓柯文哲與律師的司法攻防戰呈現在大眾眼前，掀起一波話題熱議。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，當年販賣理想的柯文哲，用12年，活成了自己最討厭的樣子。張育萌表示，多虧了法庭直播，終於看見柯文哲在庭上，不是政治攻防，就是在情緒勒索，柯文哲竟然說：「李文娟她就是中年失業，找一份工作而已，就是這樣。結果遭到這種折磨，我都不知道她怎麼付律師費了。她接下來的人生怎麼辦？」 欸不是，李文娟最後被判2年4個月，不就是柯文哲害的嗎？張育萌指出，柯文哲早在市長快卸任的時候，2022年11月，先跟木可公司簽了「肖像權授權同意書」，獨家把柯文哲的照片、聲音和動態影像肖像權，全權授權給木可公司。不只如此，柯文哲又叫李文娟和李文宗，用政治獻金戶的餘款，匯124萬多到木可公司，用來付木可公司的員工薪水。柯文哲還說：「現在即使沈慶京被判無罪，他的公司也差不多完蛋了。他還是一個很大的集團，他如果公司倒了，檢察官你們有沒有想過，上千個家庭怎麼辦？」此外，張育萌提及，檢察官查到，除了有公文外，柯文哲還寫一拖拉庫便利貼。這些給公務員的便利貼，當然可以證明柯文哲有「介入」，而不是像他講的「什麼都不知道」，便利貼上很清楚寫「 速戰速決」，還有「以不坐牢為原則」。張育萌直言，老實說，聽到這真的跌破眼鏡，怎麼有人可以如此厚顏。照這個邏輯，檢察官和法官都要看被告的個性，那能不能說沈慶京的個性就是喜歡給錢，加上喜歡蓋容積率高的大樓？最後，張育萌強調，這就是知識的力量，發現歷史總是驚人的相似，柯文哲所建立的第三勢力，如今已經樓塌眼前。檢察官說完《動物農莊》的比喻，下一句又用力把大家拉回現實，「柯文哲、沈慶京涉犯圖利罪事證明確，請依法判決。」張育萌也不禁直呼：「不勝唏噓，柯文哲用了 12 年，活成他最討厭的樣子。」