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皮克敏、瑪利歐連動！活動時間與參加前置條件

▲《超級瑪利歐銀河電影版》4/1正式上映，任天堂也將瑪利歐、皮克敏2大知名IP連動。（圖／任天堂提供）

三大特殊任務、專屬鑰匙圈皮克敏

▲想要獲得瑪利歐皮克敏，需要將 Nintendo 帳號連結至《Pikmin Bloom》，活動期限至5月31日。（圖／任天堂提供）

全台電影院熱門尋寶點

全台瘋皮克敏！任天堂旗下人氣手遊《Pikmin Bloom》與《超級瑪利歐銀河電影版》推出期間限定活動，玩家只要在活動期間內完成指定的遊戲任務，就有機會獲得特殊的紅色、黃色、紫色「超級瑪利歐鑰匙圈」以及藍色「瑪利歐帽子」飾品皮克敏。本文整理本次聯動活動的任務內容、獲取方式、注意事項，讓玩家在日常散步中輕鬆收集全套瑪利歐特殊皮克敏！本次《Pikmin Bloom》與任天堂的合作活動，包含台灣在內的全球地區將於4月1日起正式開跑，並持續至5月31日晚間23時59分結束，而日本地區的活動時間則為4月24日至6月23日。想要參加本次活動並獲得所有獎勵，玩家必須先完成前置任務，也就是在遊戲的設定選單中，將 Nintendo 帳號連結至《Pikmin Bloom》，順利完成帳號連結後，即可獲得一株能培育出藍色「瑪利歐帽子皮克敏」的花苗。需要特別留意的是，使用 Niantic Kids 帳號的玩家雖然可以參與後續的任務，但將無法透過連結帳號取得這款藍色的飾品皮克敏。此外，官方也建議玩家將應用程式更新至 v140.5 以上版本，以確保活動內容與畫面能正常顯示。在完成帳號綁定後，系統會提供三個連續的特殊任務，玩家只要達成目標就能獲得金色花苗，進而培育出不同顏色的「超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏。任務內容與對應獎勵如下。從「電影院」類別培育一株花苗並將其拔出。完成此任務可獲得黃色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。散步達2000步。完成後可獲得紫色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。完成2個探險。完成後可獲得紅色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。只要順利完成包含綁定帳號在內的四個步驟，就能一次收集滿四款特殊的瑪利歐造型皮克敏，為遊戲增添瑪利歐世界的冒險元素。為了呼應本次電影版的上映，活動期間內在電影院附近找到花苗的機率將比平時略微提高，當玩家在使用探測雷達時，若附近類別顯示包含「電影院」，尋獲的花苗中至少會保底有一株屬於該類別，這項特別設定也讓近期社群上出現許多玩家分享「電影院純點」位置，各大影城瞬間成為玩家刷點的熱區。信義威秀、京站威秀、公館百老匯影城、哈拉影城、大直美麗華、新民生戲院、中山光點台北電影院、大巨蛋秀泰影城淡水禮萊國賓影城、林口昕境國賓影城、土城日月光秀泰、樹林秀泰民和影城、美麗新台茂影城、中壢-大東戲院（已歇業）、中壢光影電影館、中壢威尼斯影城、中壢大江國際購物中心新竹影像博物館、星際國際影城本館 （已歇業）、巨城威秀、大遠百威秀頭份尚順購物中心文心秀泰影城、親親影城南投戲院國賓影城、南紡威秀影城、南台影城、麻豆戲院環球影城、科工館、十全影城