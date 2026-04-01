我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪東城發文退出演藝圈。（圖／翻攝自汪東城微博）

汪東城無預警退出演藝圈 親揭要尋找初心

▲汪東城細數出道後經歷，宣布要追尋自我並退出演藝圈。（圖／翻攝自汪東城微博）

粉絲揪愚人節時間點 被抓包老梗回歸

藝人汪東城今（1）日無預警在社群平台發布長文，宣告將暫時離開演藝圈，並以「我們在另一個時空再相見」做結尾，讓不少粉絲當場震驚，事實上他近年將事業重心轉往中國發展，人氣持續攀升，如今突然拋出震撼彈，引發大量討論，也讓外界一度以為他將正式告別螢光幕，對此不少粉絲及網友一看日期就發現不對勁，並且揭露真相：「愚人節快樂！」汪東城今日無預警在微博中宣布退出演藝圈，在貼文中他提到自己一路從模特兒與臨時演員起步，雖然逐漸獲得關注與掌聲，但內心始終渴望回到最純粹的創作狀態，他坦言近期深深投入AI相關創作領域，甚至自稱進入「雷霆AI修煉」階段，形容這條道路充滿挑戰與孤獨，但同時也帶來全新的創作動力與意義。汪東城在文中也向長期支持他的粉絲表達感謝，直言一路走來的經歷相當珍貴，無論未來是否持續活躍於演藝圈，這些回憶都會深深留在心中，他也鼓勵粉絲勇敢追尋自我價值，活出屬於自己的光芒，整篇發文語氣感性，彷彿正式告別一般，讓不少粉絲一度信以為真。然而汪東城這篇文也讓不少網友發現關鍵線索，他發文日期正好是4月1日愚人節，過去汪東城就曾在這一天發布類似「退圈」內容，因此有粉絲立即識破，笑稱：「今天退出，明天就回來吧」、「又是一年一度的固定橋段」，即便如此仍有不少人坦言被長文內容嚇到，顯示其文案確實相當具有迷惑性。無論此次發文是否為玩笑，汪東城確實成功掀起話題已成事實，也可見他在中國與台灣演藝圈的影響力，至於是否真的暫別演藝圈，或只是節日操作，目前仍未有進一步說明，但可以確定的是，汪東城的「退圈宣言」，已經成為今日最受矚目的娛樂話題之一。