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一名在泰國東南部沙卡拉特生物圈保護區（Sakaerat Biosphere Reserve）進行生態研究的美國女學生，日前意外遇到一條巨型眼鏡王蛇（King Cobra），瞬間成為網路熱議話題。這條蛇全長約4公尺，場面既驚險又罕見。24 歲的茱莉亞・加蘭特（Julia Galante）是紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）的碩士生，專攻演化、生態與行為學，她在保護區生活了六個月，研究夜行性靈長類動物。有一天同行的研究員通知她，有一條野生眼鏡王蛇出現在保護區步道上。茱莉亞立刻趕往現場，看到這條巨蛇直立盤曲，約停留15分鐘才慢慢滑行離去。她回憶說，當時非常害怕，「那是我最接近的大型毒蛇的經歷，但幸好同行的研究員是蛇類專家，能夠指導我如何保持安全。」專家指出，眼鏡王蛇並不會主動攻擊人類，牠們對生態系統至關重要，能控制其他蛇類的數量，維持自然平衡。茱莉亞也表示，這次經歷讓她深刻體會到野生動物的行為與重要性。保護區管理方提醒遊客與研究人員，遇到大型毒蛇時應保持距離並尋求專業指導，切勿自行靠近或試圖捕捉，以免造成危險。此事件在社群媒體上引起廣泛關注，許多網友對茱莉亞的勇氣表示佩服，也呼籲更多人尊重野生動物生存空間，共同保護生態環境。