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寶寶脊髓脊膜膨出 發生率約萬分之1.87

▲醫師說，胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術是源自巴西，經改良引進。（圖／記者張乃文攝）

長庚引進改良巴西技術 開微小穿刺孔即可內視鏡手術

臨床試驗招募15位 醫師揭3原因釀高引產

一名呂小姐產檢時，發現腹中胎兒「脊髓脊膜膨出」，出生後恐面臨「終身癱瘓」的命運。幾經掙扎，原本要終止懷孕，但與醫師多次討論後，決定接受「胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術」，給胎兒一個活下來的機會，而這項手術也是全台首例。目前女童已經4歲半，下肢運動功能正常，可以跑跳。醫師說，脊柱裂最需要關注的是「行走」和「大小便」問題，但追蹤至今孩子狀況都相當穩定。長庚醫院今（1）日舉行罕見完成「胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術」記者會。會中邀請個案及醫師分享。台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文提到，脊柱裂是一種神經管缺陷，指的是脊柱裂開或脊柱關閉不全，症狀表現包括脊柱裂區域以下肌肉無力或癱瘓、感覺缺失、腸道和膀胱控制障礙。醫師說，個案呂小姐今年33歲、29歲懷孕時，寶寶是首胎，在懷孕23週確診胎兒異常。蕭勝文提到，寶寶是開放性脊柱裂，根據長庚醫院及國內相關醫學文獻統計，發生率大約萬分之1.87；也就是約每1萬名懷孕胎兒中，約有1.87例。個案呂小姐是2021年8月在土城醫院產檢，懷疑是「脊髓脊膜膨出」，轉診至台北長庚醫院，拍攝胎兒超音波，會同兒童神經外科判斷，胎兒確實為「脊髓脊膜膨出」。決定進行手術完成後，個案妊娠32週胎膜早破早產，以剖腹產生下寶寶，後續狀況穩定，定期追蹤，至今已經4歲。呂小姐也現身記者會現場，帶著蹦蹦跳跳的孩子，分享當時決定手術的心情。她說，當時這項技術在台灣尚未成熟，也很擔心寶寶出生後面臨的狀態，原本決定要終止懷孕。但後來在長庚醫院和蕭勝文醫師討論多次後，才決定試試看。也很感謝長庚團隊的幫忙。蕭勝文提到，個案採用的手術技術源自巴西，經長庚團隊改良引進。醫療團隊僅在孕婦腹部與子宮上打了三個微小的穿刺孔，利用二氧化碳將羊膜腔撐開，伸入內視鏡與精細器械。進行脊髓脊膜膨出修補手術過程中，醫師需在狹小的空間內，於暴露的脊髓神經上覆蓋一層特殊的「生物纖維素補片」並加以縫合完成。傳統的「開腹式胎兒手術」則是需切開母親腹部與子宮，風險高且可能導致早產或子宮破裂，生產方式也只能以剖腹產。對於脊髓脊膜膨出(MMC)，林口長庚醫院神經外科教授吳杰才指出，這是脊柱裂中最嚴重的一種類型，這類胎兒的脊髓神經因直接暴露在羊水中，隨著孕期增加，羊水的化學成分會對神經造成不可逆的毒性損傷，導致寶寶出生後下肢癱瘓、大小便失禁，甚至引發嚴重的水腦症與小腦疝氣。儘管技術已經到位，但研究團隊在推廣過程中卻看見了台灣社會的無奈。蕭勝文說，這項獲衛福部核准的臨床試驗，2020年至2023年間共招募了15位診斷出胎兒脊柱裂的家庭。團隊提供了包含小兒神經外科、新生兒科及產科的跨領域諮詢，詳細解說治療選擇；然而，最終仍有14個家庭選擇在懷孕18至26週時終止妊娠。長庚研究團隊也認為，造成高引產率的原因錯綜複雜，但主要有3點，包括對於未來的恐懼，家長會擔心孩子出生後仍有殘障風險，無法保證100%痊癒。還有經濟與照護壓力，因為長期的復健費用與照顧人力是沉重負擔。也因社會文化因素，亞洲傳統家庭觀念壓力，以及缺乏完善的社會支持系統。蕭勝文提到，相較於歐美國家約40%至60%的胎兒手術接受度，台灣與其他亞洲國家普遍面臨極高的終止妊娠率。他認為，「這是困難的決定，理解家長的焦慮，但這也顯示出社會教育的重要性。」