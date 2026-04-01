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LINE盜用問題不是今天才有！台灣大哥大用戶1月就出事

▲近兩天社群平台突然有用戶傳出LINE帳號被登出，接著再也無法登入的狀況，且期間並沒有點擊任何連結，也沒有提供任何人驗證碼。（圖／讀者提供）

LINE盜用災情怎麼發生的？駭客靠「語音信箱」奪取帳號

▲YouTuber「企鵝二號」猜測，「語音信箱」功能是導致LINE帳號被盜用的最大破口。（圖／翻攝Threads）

別只關語音信箱！記得「5點」未來不中招

LINE帳號盜用5大重點

LINE近日突然爆發帳號盜用大規模災情，且多數是台灣大哥大用戶受害，目前LINE與台灣大哥大官方都還在了解情況中，近兩天在社群平台上，突然傳出有民眾LINE帳號莫名被登出，接著再也無法登入的情況，盜用前並沒有點擊任何連結，也沒有提供任何人驗證碼，卻發生帳號盜用的問題，多數人都是台灣大哥大用戶。但早在2026年1月初，就有台灣大哥大的用戶遇到盜用災情。YouTuber「企鵝二號」提到，1月初時早上登入LINE帳號後，下午馬上就被盜走，期間內還收到5封驗證碼簡訊通知，無奈表示「早上登入進去，然後下午又被盜回來，另外第二次登入的手機完全不一樣，我是用台灣大哥大」。針對LINE被盜用情況，企鵝也統整出問題點，猜測駭客因是先使用手機號碼登入LINE帳號，系統自動發送簡訊通知驗證碼，接著駭客改以「語音驗證」方式，改打語音電話唸出驗證碼。若使用者未接聽，語音內容就會存取在電信商提供的語音信箱內，而多數人並不知曉該功能也無更改密碼。攻擊者最後利用電信商「語音信箱入口」，輸入門號與預設密碼，即可輕易聽到LINE語音驗證碼，完成登入並輕易取代原帳號，讓受害者帳號瞬間消失。YouTuber「企鵝二號」警告，LINE盜用問題要注意5點，除了趕緊關閉「語音信箱」功能，同時要設定LINE帳號雙重認證設定，且千萬不要忽略不明的驗證電話、並提醒朋友相關資訊。如果是已經不幸中招的人，不要一直重新申辦帳號，趕緊把語音信箱問題解決才是關鍵。