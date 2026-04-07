我國向美國採購海馬士（HIMARS）多管火箭系統、拖式飛彈等共4項重大軍購案，原定上月底就須支付首期款。然而，受限於高達1.25兆元的「國防特別條例」預算在立法院審議陷入僵局，導致國防部面臨「有權簽字、沒錢付款」的窘境。據悉，美方已同意將82套海馬士系統的首期款展延至5月底支付，國防部目前正全力爭取其餘3項軍購案比照辦理，以化解迫在眉睫的違約危機。
即便預算爭議未止，軍事專家強調，拖式飛彈（TOW 2B-RF）對台灣防衛具有不可替代的地位。不同於傳統飛彈「硬碰硬」撞擊敵軍坦克正面，拖式 2B 採取的是極具威懾力的「飛越頂擊」（Flyover Shoot Down）模式。
該型飛彈內建感應裝置，當飛彈飛越敵方戰車上方時，會自動偵測並向下噴射兩枚成型裝藥彈頭。由於主力戰車最薄弱的部分正是「車頂」，這種「攻頂」戰術能有效摧毀解放軍現役的 99 式或 96 式主力坦克，達成「以小博大」的戰略目標。
此次採購的另一重點在於「RF 無線射頻」型號。過去舊型拖式飛彈受限於金屬導線，射手發射後必須留在原地引導，且容易受地形干擾斷線。新型 RF 版本徹底擺脫束縛，結合 M1167 悍馬車的高機動性，能達成「打完就跑」（Shoot-and-scoot）的戰術動作，在複雜的灘岸地形中大幅提升基層官兵的戰場生存率。
在「刺蝟島」戰略下，拖式飛彈與標槍飛彈共同構成多層次的反裝甲火網。在敵軍發動兩棲登陸、試圖建立灘頭堡的關鍵時刻，這批高機動、高毀傷能力的飛彈，是國軍阻擊敵方重型裝備上岸的最強利器。專家憂心，若預算持續卡關導致軍購生變，恐將重創台灣在不對稱作戰上的防衛佈局。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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在「刺蝟島」戰略下，拖式飛彈與標槍飛彈共同構成多層次的反裝甲火網。在敵軍發動兩棲登陸、試圖建立灘頭堡的關鍵時刻，這批高機動、高毀傷能力的飛彈，是國軍阻擊敵方重型裝備上岸的最強利器。專家憂心，若預算持續卡關導致軍購生變，恐將重創台灣在不對稱作戰上的防衛佈局。
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