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▲台灣星巴克「星禮程Starbucks Rewards」會員制度歡慶十週年。（圖／台灣星巴克提供）

星巴克：買一送一！4月14大咖啡優惠 一招現領「好友分享券」2張

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▲星巴克買一送一！推薦好友加入會員，就能一招爽領「飲料好友分享券2張」。（圖／星巴克提供）

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星巴克「星禮程」是什麼？有什麼好處？如何累積星星？

▲加入星巴克「星禮程」會員制度，消費累積星星兌換回饋。（圖／翻攝自星巴克官網）

路易莎：「地中海醇萃美式」開喝橄欖油咖啡！

▲路易莎跟上橄欖油咖啡風潮，「地中海醇萃美式」中杯嚐鮮價65元。（圖／路易莎提供）

星巴克買一送一有機會喝更多！2026星巴克會員制度「星禮程 Starbucks Rewards」邁入十週年，歡慶會員數突破400萬人，星巴克表示，4月推出多達14大咖啡優惠活動寵粉，推薦好友加入會員爽領「飲料好友分享券2張」，金星級會員周四專屬日可享買一送一、雙倍贈星、指定品項85折；本文整理最新星巴克咖啡優惠一次掌握。路易莎表示，「地中海醇萃美式」開喝橄欖油咖啡。星巴克會員制度「星禮程 Starbucks Rewards」邁入十週年，今年星禮程會員數正式突破400萬人，每月透過星禮程支付的交易筆數超過240萬筆。星巴克表示，4月全面登場「全星全意 十刻懂你」多元回饋活動，結合數位服務、門市體驗與永續行動，深化你我咖啡日常。最令人興奮的莫過於，星巴克買一送一有機會喝更多。星巴克一次公布星禮程十週年會員回饋活動，全會員同慶、金星級會員加碼，14大咖啡優惠活動一次整理：1、2、3、（二杯限一次領取）。4、，活動期間星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；（以系統判斷符合活動獎勵條件為準，詳見官網公告）。5、4月1日至4月30日，消費累驚喜「四事如意 好禮入券」，星禮程會員4月於門市消費、或使用APP行動預點服務，單筆消費滿250元達4次即可獲得「四事如意好禮入券」共3張。6、7、4月24日至4月26日，為愛加星 感謝有你Bonus Star，活動期間星禮程會員至門市消費、或使用APP行動預點服務，單筆結帳滿1000元，可額外獲贈15顆星（可累計）。8、4月27日至4月29日，星意滿載 天天星喜Bonus Star，活動期間星禮程會員至門市消費、或使用APP行動預點服務，單筆原價購買大杯(含)以上飲料＋原價100元(含)以上糕點，可額外獲贈星星／組。9、4月8日11:00至4月30日，金星禮線上兌換：以星抵金，星禮程金星級會員以100星兌換300元消費折抵券（數量有限，兌完為止）。10、（數量有限，兌完為止）。11、4月9日10:00-23:59金星週四專屬日「星運抽 全星全意跳跳樂」，星禮程金星級會員使用1顆金星禮星星，即可參加一次「全星全意跳跳樂」抽獎機會，有機會獲得：免費中杯飲料、折抵50元優惠、第二杯半價優惠券、星巴克典藏DREAM PLAZA 台北尊榮體驗區「星璨饗宴套餐雙人組」等。12、4月13日10:00至4月19日23:59，「夏日花香戳戳樂」星運抽，金星限定使用3顆星星有機會獲得多樣優惠獎項。13、（恕不適用於現場調製飲料、客製化品項與飲料加價升級）。14、（恕不適用於現場調製飲料、客製化品項與飲料加價升級、BE@RBRICK聯名商品、服務性商品、隨行卡及其儲值等結帳金額）。星巴克表示，星禮程會員制度便利功能多多，像是：綁定隨行卡自動儲值、線上點餐「行動預點」彈性省時、租借循環杯服務、綁定電子發票載具、線上「星送禮」贈星、金星級會員可享門市兌換或線上兌換回饋轉贈等。註冊星禮程成為會員，使用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付全額，每消費35元可獲贈一顆星星；累積星星可晉升會員星級，還可兌換專屬回饋、活動優惠與驚喜。路易莎表示，即日起開賣「地中海醇萃美式」，源自地中海自然與平衡飲食概念，呼應近年全球咖啡市場「橄欖油咖啡」風潮，路易莎選用義大利特級初榨橄欖油，融合經典美式咖啡，提升滑順口感與風味層次，散發出清新草本氣息。提醒大家，飲品含橄欖油成分，建議依個人體質適量飲用，如有不適請暫停飲用；以門市實際販售之商品庫存為準。