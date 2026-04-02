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漢堡王：買一送一！1+1自由配49元、 清明連假優惠券

買一送一！

1+1自由配49元起！

套餐每人百元有找！

▲漢堡王4月「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，清明連假吃速食優惠好划算。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：

免費送雞塊！2026中華職棒門票加碼優惠

▲摩斯漢堡4月續推MOS生日慶第二波優惠，套餐89元起，跨店取優惠券買4送1。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡：套餐89元！買4送1優惠券

超級大麥燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」、「 超級大麥杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」都優惠價99元。



推薦MOS Order App跨店取加碼優惠！4月1日至4月30日，「 薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享買4送1優惠價440元、「 燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」及「杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」組，也 買4送1優惠價460元。







清明連假及兒童節要來了！漢堡王表示，4月開吃「迎夏尋堡趣」優惠券，薯條、黃金QQ球、玉米濃湯及飲料，超狂12大「買一送一」！「1+1自由配」49元起、套餐每人百元有找，整張現省2413元；憑2026中華職棒門票指定消費還「免費送4塊雞塊」。摩斯漢堡第二波生日慶優惠，套餐89元下殺77折，本文整理最新速食優惠買法一次掌握。漢堡王表示，4月迎接清明連假推出全新「迎夏尋堡趣」優惠券，爽吃12大買一送一、70種選擇的「1+1自由配」49元起，還有「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，每人百元有找好划算；整張現省2413元。◾️◾️◾️漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。因應中華職棒開打，台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹表示，（紙本票、電子票皆可），買皇家華堡系列（原味、辣味、單層、雙層、三層），相當於現賺55元爽加菜。提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。4月清明連假暨兒童節，摩斯漢堡第二波生日慶優惠開吃，4月1日至4月15日，到店開吃「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「