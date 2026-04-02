清明連假及兒童節要來了！漢堡王表示，4月開吃「迎夏尋堡趣」優惠券，薯條、黃金QQ球、玉米濃湯及飲料，超狂12大「買一送一」！「1+1自由配」49元起、套餐每人百元有找，整張現省2413元；憑2026中華職棒門票指定消費還「免費送4塊雞塊」。摩斯漢堡第二波生日慶優惠，套餐89元下殺77折，本文整理最新速食優惠買法一次掌握。
漢堡王：買一送一！1+1自由配49元、 清明連假優惠券
漢堡王表示，4月迎接清明連假推出全新「迎夏尋堡趣」優惠券，爽吃12大買一送一、70種選擇的「1+1自由配」49元起，還有「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，每人百元有找好划算；整張現省2413元。
◾️買一送一！薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都買一送一。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋飲料只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐每人百元有找！「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，平均算好每人百元有找。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
漢堡王：免費送雞塊！2026中華職棒門票加碼優惠
因應中華職棒開打，台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹表示，即日起至4月30日，到漢堡王一般門市櫃台點餐，出示今年度中華職棒任一場次門票（紙本票、電子票皆可），買皇家華堡系列（原味、辣味、單層、雙層、三層）正價套餐「免費送4塊雞塊」，相當於現賺55元爽加菜。
提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。
摩斯漢堡：套餐89元！買4送1優惠券
4月清明連假暨兒童節，摩斯漢堡第二波生日慶優惠開吃，4月1日至4月15日，到店開吃「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
超級大麥燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」、「 超級大麥杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」都優惠價99元。
推薦MOS Order App跨店取加碼優惠！4月1日至4月30日，「
薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享買4送1優惠價440元、「 燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」及「杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」組，也 買4送1優惠價460元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王表示，4月迎接清明連假推出全新「迎夏尋堡趣」優惠券，爽吃12大買一送一、70種選擇的「1+1自由配」49元起，還有「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，每人百元有找好划算；整張現省2413元。
◾️買一送一！薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都買一送一。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋飲料只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐每人百元有找！「雙堡超值組」和「雙人分享餐」、附餐點心加量還更便宜的「單人獨享餐」，平均算好每人百元有找。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
因應中華職棒開打，台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹表示，即日起至4月30日，到漢堡王一般門市櫃台點餐，出示今年度中華職棒任一場次門票（紙本票、電子票皆可），買皇家華堡系列（原味、辣味、單層、雙層、三層）正價套餐「免費送4塊雞塊」，相當於現賺55元爽加菜。
提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。
4月清明連假暨兒童節，摩斯漢堡第二波生日慶優惠開吃，4月1日至4月15日，到店開吃「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
推薦MOS Order App跨店取加碼優惠！4月1日至4月30日，「