朝野對軍購預算激烈交鋒，卡關在花多少錢、武器清單、國會如何監督。今（2026）年3月31日，總統賴清德接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體團，強調8年投入400億美元預算，捍衛台海和平決心。
行政院提出的特別條例，上限約1兆2500億元，不只買既有武器，而是擴大到飛彈、無人機、防空系統，甚至AI與指管系統，強調打造「不對稱戰力」，也就是讓台灣用比較低成本，對抗更大的對手。行政院的邏輯很簡單：時間緊迫，要一次到位，把戰力補齊。
但在野黨不買單，國民黨版本提出「3800億＋N」，而且只限「美國已經同意賣的武器」，例如海馬士、多管火箭、魚叉飛彈等，等於是「確定買得到才編」。民眾黨則提出約4000億元版本，金額接近國民黨，但多了一點彈性，同時要求「分年編列、逐年審查」，強調先講清楚成效再給錢。
朝野爭議集中3大重點。首先是預算規模，行政院認為1兆多是因應區域風險的必要投資，但國民黨與民眾黨質疑，這麼大筆預算會排擠民生支出，也可能造成財政壓力。
第2是軍武清單，行政院主張納入新型戰力，例如無人機與AI系統，但國民黨傾向只買傳統且已確認的武器，避免買不到或延遲交貨的風險。
最後是「監督問題」。在野黨強烈質疑民進黨所提版本是「黑箱」作業，認為行政院沒有清楚說明採購細節與效益，因此要求逐年審查、甚至先報告再編預算。
民進黨立委王定宇指出，中國對台壓力已經從單純軍事威嚇，轉為結合資訊戰與灰色地帶行動，「台灣不能只用舊思維看國防」，強調提升整體防衛韌性刻不容緩。
立法院副院長江啟臣也曾受訪時表示，國防預算「不是不能增加，但要花在刀口上」，若缺乏透明與效益評估，人民難以信服。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲分析，台灣面對的威脅不只是登陸作戰，更可能是封鎖與長期消耗，因此強化不對稱戰力方向正確，但關鍵在於「建軍速度與資源分配是否合理」。
整體來看，這場軍購之爭，本質不是「要不要強化國防」，而是「怎麼強化」。行政院強調時機與戰略，藍白則強調財政紀律與監督機制。如何在「備戰速度」與「民主監督」之間取得平衡，才是這場政治攻防真正的核心。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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但在野黨不買單，國民黨版本提出「3800億＋N」，而且只限「美國已經同意賣的武器」，例如海馬士、多管火箭、魚叉飛彈等，等於是「確定買得到才編」。民眾黨則提出約4000億元版本，金額接近國民黨，但多了一點彈性，同時要求「分年編列、逐年審查」，強調先講清楚成效再給錢。
朝野爭議集中3大重點。首先是預算規模，行政院認為1兆多是因應區域風險的必要投資，但國民黨與民眾黨質疑，這麼大筆預算會排擠民生支出，也可能造成財政壓力。
第2是軍武清單，行政院主張納入新型戰力，例如無人機與AI系統，但國民黨傾向只買傳統且已確認的武器，避免買不到或延遲交貨的風險。
最後是「監督問題」。在野黨強烈質疑民進黨所提版本是「黑箱」作業，認為行政院沒有清楚說明採購細節與效益，因此要求逐年審查、甚至先報告再編預算。
民進黨立委王定宇指出，中國對台壓力已經從單純軍事威嚇，轉為結合資訊戰與灰色地帶行動，「台灣不能只用舊思維看國防」，強調提升整體防衛韌性刻不容緩。
立法院副院長江啟臣也曾受訪時表示，國防預算「不是不能增加，但要花在刀口上」，若缺乏透明與效益評估，人民難以信服。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲分析，台灣面對的威脅不只是登陸作戰，更可能是封鎖與長期消耗，因此強化不對稱戰力方向正確，但關鍵在於「建軍速度與資源分配是否合理」。
整體來看，這場軍購之爭，本質不是「要不要強化國防」，而是「怎麼強化」。行政院強調時機與戰略，藍白則強調財政紀律與監督機制。如何在「備戰速度」與「民主監督」之間取得平衡，才是這場政治攻防真正的核心。
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NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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