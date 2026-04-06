我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy在2003年推出的〈某年某月某一天〉成為KTV必點神曲。（圖／專輯《E3》封面）

Energy神曲改編韓流始祖Se7en 他還是GD的大師兄

滑輪舞步是Se7en發明的 還帶動全國流行、商品缺貨

台灣男團Energy在2002年出道後迅速紅遍大街小巷，〈放手〉到〈多愛我一天〉幾乎首首成為KTV必點，其中收錄在第三張專輯《E3》的〈某年某月某一天〉更是傳唱度極高的代表作，這首歌由製作人陳子鴻操刀改編自GD大師兄Se7en在2003年推出的〈Come Back To Me〉（와줘），不只幫助Energy進一步打開市場，《E3》也在2004年第15屆金曲獎入圍最佳重唱組合獎。但大家不知道的是，這首歌背後藏著一段韓流神話，Se7en當年憑這首歌開創「輪鞋舞步」，甚至帶動全國大流行，讓產品一度賣到缺貨！在2000年初期，台灣偶像團體流行翻唱韓國歌曲，像183club的〈感情線〉改編自Tony An〈I Am Sad〉、5566的〈神話〉對應神話〈Dark〉等等，這股「韓曲華語化」的浪潮當年幾乎是市場顯學，而Energy在2003年7月22日推出的〈某年某月某一天〉也是其中代表之一，只是當時多數人並不知道原曲來自Se7en的〈Come Back To Me〉；他不只是當年很紅的歌手，更是早期韓流的重要開路先鋒，身為YG娛樂初期代表藝人之一，更是後來BIGBANG、GD、2NE1這整批頂級藝人的大師兄。2003年，Se7en推出〈Come Back To Me〉後瞬間爆紅，MV在當年網路還不普及的環境下就累積超過277萬觀看，以新人之姿橫掃音樂節目拿下7次冠軍，不只學生族群瘋狂跟唱，連30歲以上聽眾也被圈粉，直接坐穩當年「最強新人」的位置。更誇張的是，他在〈Come Back To Me〉MV中邊唱邊穿Heelys輪滑鞋跳舞，這個點子還不是公司設計，而是他自己想出來的，原本只是日常穿去上學，某天靈機一動覺得「這能不能拿來跳舞」，結果直接變成招牌舞步，還順手把整雙鞋帶成全國流行，小學生人手一雙，家長荷包直接爆炸，當年被戲稱是「始祖級讓爸媽荷包破洞的元凶」。〈Come Back To Me〉的MV內容同樣很有記憶點，劇本出自YG娛樂創辦人梁鉉錫之手，講的是一個忘不了前女友的男生，在對方生日當天踩著輪鞋準備蛋糕和禮物想製造驚喜，最後卻發現一切只是自己放不下的情感，那種一邊滑一邊崩潰的畫面，現在回頭看帶點中二，但也正因為這種直白情緒，反而讓整首歌更洗腦，也難怪會被Energy拿來翻唱成〈某年某月某一天〉。2023年Se7en迎來出道20週年，和愛情長跑多年的李多海結婚，婚禮現場直接變成大型回憶殺，他穿上當年的Heelys輪鞋滑進場演唱〈Come Back To Me〉，畫面一出直接在社群瘋傳，更扯的是，現場更集結BIGBANG全員與2NE1等YG系藝人，把整個二代韓流黃金時期的大咖一次召喚回來。Energy當年紅極一時後歷經沉寂、成員各自發展，直到2024年在五月天阿信推動下重新合體，以〈星期五晚上〉搭配「16蹲」掀起話題強勢回歸，不只再次翻紅，隔年更一舉拿下金曲獎年度歌曲獎，牛奶、Toro、書偉、坤達、阿弟在台上激動落淚，出道23年終於抱回指標性大獎，也讓〈某年某月某一天〉這類經典作品再次被翻出來回味。