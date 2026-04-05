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▲老高（左）表示這支影片可以解答大家對於幽靈、鬼魂的疑惑。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

1.為什麼人可以看到鬼魂？

▲水澤當時在床尾看到兩個老頭子外型的鬼魂。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

2.鬼究竟是個什麼東西？

▲那些被家人遺忘、快要消失的孤魂野鬼，集中在隧道、湖泊旁，只是想尋求安全感。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

3.什麼是鬼壓床

▲老高（左）認為水澤寫的這本書中，對鬼魂的解釋真的很合理。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

百萬YouTuber老高經常在自己的頻道與粉絲分享一些奇聞軼事，2年前老高就曾上傳一支影片，揭露了與鬼魂相關的話題。老高介紹，曾有一位日本人名叫「水澤」，他在清醒時見鬼，順勢對鬼魂提出了一些問題；水澤好奇鬼魂為何總愛聚集在隧道內或是湖泊旁，他遇到的男鬼解釋，因為隧道和湖泊的環境都像在媽媽的肚子裡面，讓這些孤魂野鬼有安全感，這答案讓人感到格外鼻酸。老高2年前上傳一支影片，片名為「」。他在片中分享了日本年輕人水澤撞鬼的故事，並介紹水澤後來出書寫的內容，表示這段水澤與鬼魂的對話可以解答以下3點問題。根據老高的分享，水澤當時見鬼的時間是在清晨，有2個老頭子外型的男鬼突然出現在他的床尾，當他和其中一個男鬼對到眼時，男鬼也嚇到了。水澤又加碼追問為何有的鬼魂會被相機拍到？男鬼回答，其實祂們也不知道具體原因，但為了避免被拍到，鬼魂看到有人在拿相機時都會下意識躲避，如果真的被拍到，那都是不小心的。男鬼也表示他們如果被人類拍到，後果會很嚴重，「媽媽」會生氣，至於這個媽媽是誰？男鬼對水澤解釋了一大串，但唯獨這段記憶，水澤事後完全想不起來。而這健談的男鬼還解釋了鬼是什麼東西？祂稱鬼就是人死後的靈魂，你死掉之後有人來接你，但如果你沒有「跟他們上去」，那就會留在人間當鬼魂。水澤因此好奇，那為何這些孤魂野鬼總愛聚集在陰暗的隧道或是湖泊旁？。所以其實會聚集在這些地方的，都是無處可去又思念家人的可憐野鬼。至於什麼是鬼壓床？。男鬼也表示，其實大部分的鬼都很注重儀態，沒有像電視上演的那麼恐怖，多半都會穿著生前常穿的衣服，家人看見了才認得出祂們。男鬼還分享鬼魂「上去」後，其實無法直接投胎，而是要靠工作累積「投胎的點數」，集滿點數後才能轉世，但集滿的鬼魂也可以選擇不要投胎，就會留在天上變成「神」，這番回答讓水澤印象深刻。最後男鬼還邀起水澤跟祂們一起走，水澤表示自己要留下來，男鬼則意味深長的說一句：「那你會活很久很久」，接著就消失了。老高表示男鬼消失後，水澤原本身體不適的感覺就消失了，於是他才立刻動筆，把自己與男鬼的對話都寫下來。老高也認為，水澤寫的內容其實很合理，可以解釋很多撞鬼現象，至於可信度高不高，見仁見智。而老高的這部影片在2023年的5月10日上傳，至今已累積621萬次觀看。