俄烏戰爭被視為近代首次「無人機戰爭」，從前線士兵手中的廉價FPV無人機，到長程自殺攻擊的伊朗製Shahed-136，無人機已從輔助角色躍升為戰場主力。這股趨勢不僅改變歐洲戰場，也正外溢至中東與印太地區，台灣的國防戰略因而全面調整。
根據《經濟學人》分析指出，無人機正在讓戰爭進入「工業化量產競賽」的新階段。過去軍事強權依賴昂貴、精密武器取得優勢，但俄烏戰爭顯示，勝負愈來愈取決於「誰能生產更多、更便宜的武器」。該刊直言，無人機正扮演如同一戰機槍般的顛覆角色，使戰場從「精準打擊」轉向「成本與產能的比拚」。
這種戰場經驗也迅速影響美國軍事思維。在中東局勢升溫背景下，美軍近年推動低成本攻擊型無人機計畫，例如「LUCAS」系統，強調可快速量產與模組化部署，其設計理念被視為「美國版Shahed」，顯示美國正從過去依賴高價精準武器，轉向強調數量與成本效益的作戰模式。伊朗則持續輸出其無人機技術，使Shahed體系成為多個衝突地區的重要武器來源。
在這樣的全球趨勢下，台灣也加速無人機布局。國防部送交立法院的報告指出，未來將建構包含監偵與攻擊任務的無人機戰力，甚至規劃大規模部署，用於因應共軍登陸與灰色地帶行動。無人機因具備低成本、高機動與可快速補充的特性，被視為不對稱作戰關鍵。
對外採購方面，台灣已向美國購入MQ-9B SkyGuardian無人機，作為高階情監偵平台。該機可長時間滯空，執行海上監控與情報蒐集任務，被稱為「戰場之眼」。不過，此類高價裝備數量有限，難以應付消耗戰，仍需搭配大量低成本無人機，才能形成完整戰力。
立法院報告點出，台灣無人機發展仍面臨軍民整合不足、與量產能力不足等挑戰。相較日本與韓國透過政策整合帶動產業，台灣在供應鏈與系統整合上仍待強化。行政院則已將無人機列為戰略產業，成立研發中心，整合產官學資源，推動本土供應鏈。
國防安全研究院分析，未來戰爭將呈現「無人機蜂群化」，透過大量、分散且具協同能力的無人機進行作戰。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，台灣若僅依賴高端裝備，將難以應對實戰需求，應強化低成本無人機的量產與戰術運用。
從烏克蘭到伊朗，再到台海，無人機不只是武器，而是重新定義戰爭規則的核心力量。《經濟學人》點出，未來戰場的勝負將取決於「產量、成本與創新速度」。對台灣而言，如何在高端偵察與低成本量產之間取得平衡，將成為防衛成敗關鍵。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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這種戰場經驗也迅速影響美國軍事思維。在中東局勢升溫背景下，美軍近年推動低成本攻擊型無人機計畫，例如「LUCAS」系統，強調可快速量產與模組化部署，其設計理念被視為「美國版Shahed」，顯示美國正從過去依賴高價精準武器，轉向強調數量與成本效益的作戰模式。伊朗則持續輸出其無人機技術，使Shahed體系成為多個衝突地區的重要武器來源。
在這樣的全球趨勢下，台灣也加速無人機布局。國防部送交立法院的報告指出，未來將建構包含監偵與攻擊任務的無人機戰力，甚至規劃大規模部署，用於因應共軍登陸與灰色地帶行動。無人機因具備低成本、高機動與可快速補充的特性，被視為不對稱作戰關鍵。
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立法院報告點出，台灣無人機發展仍面臨軍民整合不足、與量產能力不足等挑戰。相較日本與韓國透過政策整合帶動產業，台灣在供應鏈與系統整合上仍待強化。行政院則已將無人機列為戰略產業，成立研發中心，整合產官學資源，推動本土供應鏈。
國防安全研究院分析，未來戰爭將呈現「無人機蜂群化」，透過大量、分散且具協同能力的無人機進行作戰。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，台灣若僅依賴高端裝備，將難以應對實戰需求，應強化低成本無人機的量產與戰術運用。
從烏克蘭到伊朗，再到台海，無人機不只是武器，而是重新定義戰爭規則的核心力量。《經濟學人》點出，未來戰場的勝負將取決於「產量、成本與創新速度」。對台灣而言，如何在高端偵察與低成本量產之間取得平衡，將成為防衛成敗關鍵。
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