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▲台灣將4月4日定為兒童節，2011年重新成為國定假日，與清明節形成連假。（圖／NOWNEWS資料照）

▲4月4日也被民間視為「世界流浪動物日」，重點在於推廣「以領養代替購買」。（圖／記者張志浩攝）

2026清明連假來到第二天，今天（4月4日）迎接行之有年「兒童節」，但其實這一天在台灣還有另一個「隱藏版節日」同樣值得關注；除了慶祝孩子的專屬節日外，「台灣貓節」也在同一天登場，且至今已邁入第30週年，各大貓奴們記得多陪陪毛孩。兒童節在全球並沒有統一日期，各國依文化與歷史背景自行訂定。台灣將4月4日定為兒童節，而日本與韓國則選在5月5日，中國等地則是6月1日，呈現出各地不同的節慶樣貌。回顧歷史，世界上最早設立兒童節的國家是土耳其，最初於1920年由民間發起，後續才正式成為國定假日，顯示兒童節的核心精神在於保障兒童權益與生活福祉，也讓這個節日逐漸在全球擴散。而在台灣，兒童節制度也歷經多次調整，曾與婦女節合併放假，後來一度取消國定假日，直到2011年才恢復放假安排，成為現行制度，讓不少家庭能在這天安排親子活動或出遊。值得注意的是，4月4日同時也是「台灣貓節」，這個節日源自1995年由愛貓族聯誼會會長心岱發起，並與官方合作訂定，希望透過節日推廣動物保護觀念，強調「有快樂的國民，也應該有幸福的貓狗」，讓毛孩權益逐漸受到重視。此外，4月4日也被民間視為「世界流浪動物日」，概念源自對流浪犬貓議題的關注延伸，與同日的兒童節、清明節形成特殊交集。而國際間更具代表性的紀念日為每年8月第三個星期六，由 International Society for Animal Rights 發起的「國際流浪動物日」，但4月4日因具備節日關注度高的特性，也逐漸被賦予倡議意義。「世界流浪動物日」的核心精神，在於推廣「以領養代替購買」、落實結紮政策、減少棄養行為等，動保團體集體呼籲，流浪動物問題多半來自人為因素，包括不當繁殖與飼養責任不足，因此透過節日喚起大眾關注，能有效提升認知並促進改變。