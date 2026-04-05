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NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》在最新一集的節目中，主持人18哥和大隻要介紹一雙近期話題十足的重磅聯名「Nike Booker Chapter 2 x Fragment Design」，大隻更是建議觀眾即刻入手，因為這雙鞋後勢看漲。這雙Nike Booker Chapter 2 x Fragment Design在美國全明星賽期間引起熱烈話題，只要參加活動就可以得到布克（Devin Booker）和藤原浩的簽名，還有紀念性十足的「抽屜式特製鞋盒」，18哥在節目中大讚NIKE在行銷方面的敏銳度。鞋頭指出，這雙聯名鞋款穿搭與打球兼具，再加上Fragment就是簡單的白黑藍元素，鞋子上的勾勾一邊是白色一邊是藍色，非常好看，大隻在節目上透露：「原本看到這雙鞋的照片感覺還好，但看到實鞋之後，這樣摸一摸就想買了」。這雙鞋在AREA 02上價格大約落在9000-17000左右，大隻表示：「這雙鞋雖然出了一陣子，但我覺得這雙鞋後勢看漲，所以建議即刻入手」，更多精彩內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。