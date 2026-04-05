2026清明節是4月5日（周日），不少民眾開始搜尋「清明節早安圖」，也好奇能不能說「清明節快樂」？《NOWNEWS》社群中心特別製作9款精美的「清明節圖片」，提供讀者免費下載，本文同步彙整實用的清明節祝福語，並請民俗專家解析清明節由來與應對禮節，一次掌握清明節意義與現代祝福用法，避免踩雷又能傳遞心意。
清明節能說「清明節快樂」嗎？民俗專家：可以
每逢節日，台灣人就會互祝快樂，不過清明節能說「清明節快樂嗎」？ 對此，民俗專家楊登嵙接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，清明節的核心在於掃墓祭祖、緬懷先人，是表達孝心與慎終追遠的重要日子，也象徵飲水思源的價值觀。
楊登嵙指出，清明節並非悲傷的節日，反而是一種孝順行為的展現。傳統上民眾會整理祖墳、除草清潔，這些都是對祖先的敬意；再加上古時墓地多位於郊區或山區，逐漸演變出清明連假踏青的習俗，讓全家人走進戶外、親近自然。他也提到，清明時節陽氣旺盛，適合藉由大自然調整身心、去除晦氣，有助於「納陽氣」。
楊登嵙補充說明，端午節源於紀念屈原等歷史人物投江的悲壯故事，較不適合互道快樂。相比之下，清明節並沒有悲壯或哀傷的意涵，因此整體而言，並不存在不能說「清明節快樂」的禁忌。
2026年清明節是哪一天？為什麼每年不太相同
2026年清明節是周日4月5日，不過去年（2025年）兒童節跟清明節卻是同一天4月4日。每一年的清明節日期之所以會不一樣，主要是因為清明節屬於「節氣」，並不是固定日期的節日。
清明是依照太陽運行位置（黃經達15度）計算，每年清明節時間會落在國曆4月4日至4月6日之間，因此會隨著天文曆法微幅變動。當節氣時間落在不同時刻，因此清明節會在國曆4月4日、4月5日、4月6日這三天變動，2026年則是4月4日兒童節、4月5日清明節。
清明節的由來、為什麼清明要吃潤餅？
清明節的由來結合了「寒食節」與「清明」節氣。相傳春秋時期，晉文公為逼忠臣介之推出山而放火燒山，卻不慎將他燒死，為了紀念介之推，遂下令禁火、食冷食，形成「寒食節」。由於寒食節與象徵春暖花開的清明節氣時間相近，隨著時代演變逐漸合併，後人便在這天掃墓祭祖，形成今日慎終追遠的清明節。
清明節吃潤餅的習俗也源自「寒食節」，由於為了紀念忠臣介之推禁火，人們不生火煮食，改吃事先準備好的冷食。隨著寒食節與清明節氣逐漸合併，「吃冷食」的習俗也保留至今，潤餅正是將煮熟放涼的食材（如蛋條、肉絲、豆乾、花生粉等）包入薄餅中食用，不僅方便，也象徵包財、包福，具有團圓與傳承的意義。
2026清明節早安圖下載！9款清明節圖片全部免費
迎接2026清明節，《NOWNEWS今日新聞》社群中心特別製作9款清明節早安圖提供免費下載，除了「清明節快樂」之外，還有清明安康、闔家平安、佳節愉快等實用的清明節圖片，相當適合在LINE與好友分享。手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載，為親友送上暖心祝福。📍免費下載「清明節早安圖」（Google雲端）
🟡2026清明節祝福語、吉祥話
📍清明節祝福語：適用長輩
◾清明時節，願您平安健康、福氣常在
◾祝您身體安康、心境平和、闔家順心
◾清明追思之際，願您一切安好、吉祥如意
◾願春日暖陽相伴，身體康健、福壽綿長
◾清明安康，願您平安順遂、歲月靜好
📍清明節祝福語：適用親友、家人
◾清明時節，願平安相伴、家人安好
◾願這個清明，思念溫柔、生活順心
◾清明節安好，願我們都被溫暖守護
◾惦念在心，願彼此平安健康每一天
◾清明時節，願一切順遂、家人無憂
📍清明節祝福語：適用職場、同事
◾清明時節，祝工作順利、平安順心
◾願清明連假放鬆充電，回歸更有動力
◾清明安好，願一切順利、步步高升
◾祝假期愉快、工作順心、萬事如意
◾清明節平安，願工作與生活都順利
📍清明節祝福語：適用老闆、客戶
◾清明時節，祝事業順利、萬事興旺
◾願清明安好，合作順心、業績長紅
◾清明節祝福您平安順遂、鴻圖大展
◾願貴公司業務蒸蒸日上、發展順利
◾清明安康，祝福事業穩健、財運亨通
📍清明節祝福語：適用情侶、夫妻
◾清明時節，願我們平安相伴、心更靠近
◾願這個清明，有你在身邊就是最安心
◾清明安好，願我們一直彼此陪伴
◾春暖花開，也想把溫暖都給你
◾清明時節，願愛與平安都在我們身邊
📍清明節祝福語：不分對象萬用款
◾清明時節，願一切平安順心
◾清明安好，願生活溫柔以待
◾願春日帶來好運與平安
◾清明節，願心安即是歸處
◾願所有思念，都被溫柔收藏
📍清明節祝福語：幽默、輕鬆風格
◾清明連假開啟！記得吃潤餅也要好好放鬆
◾清明不只掃墓，也要掃掉壞心情
◾清明連假模式ON，耍廢也很重要
◾記得踏青走走，別只顧滑手機
◾清明節快到，祝你放假愉快不卡關
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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每逢節日，台灣人就會互祝快樂，不過清明節能說「清明節快樂嗎」？ 對此，民俗專家楊登嵙接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，清明節的核心在於掃墓祭祖、緬懷先人，是表達孝心與慎終追遠的重要日子，也象徵飲水思源的價值觀。
楊登嵙補充說明，端午節源於紀念屈原等歷史人物投江的悲壯故事，較不適合互道快樂。相比之下，清明節並沒有悲壯或哀傷的意涵，因此整體而言，並不存在不能說「清明節快樂」的禁忌。
2026年清明節是周日4月5日，不過去年（2025年）兒童節跟清明節卻是同一天4月4日。每一年的清明節日期之所以會不一樣，主要是因為清明節屬於「節氣」，並不是固定日期的節日。
清明是依照太陽運行位置（黃經達15度）計算，每年清明節時間會落在國曆4月4日至4月6日之間，因此會隨著天文曆法微幅變動。當節氣時間落在不同時刻，因此清明節會在國曆4月4日、4月5日、4月6日這三天變動，2026年則是4月4日兒童節、4月5日清明節。
清明節的由來結合了「寒食節」與「清明」節氣。相傳春秋時期，晉文公為逼忠臣介之推出山而放火燒山，卻不慎將他燒死，為了紀念介之推，遂下令禁火、食冷食，形成「寒食節」。由於寒食節與象徵春暖花開的清明節氣時間相近，隨著時代演變逐漸合併，後人便在這天掃墓祭祖，形成今日慎終追遠的清明節。
清明節吃潤餅的習俗也源自「寒食節」，由於為了紀念忠臣介之推禁火，人們不生火煮食，改吃事先準備好的冷食。隨著寒食節與清明節氣逐漸合併，「吃冷食」的習俗也保留至今，潤餅正是將煮熟放涼的食材（如蛋條、肉絲、豆乾、花生粉等）包入薄餅中食用，不僅方便，也象徵包財、包福，具有團圓與傳承的意義。
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◾願春日暖陽相伴，身體康健、福壽綿長
◾清明安康，願您平安順遂、歲月靜好
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◾清明時節，願平安相伴、家人安好
◾願這個清明，思念溫柔、生活順心
◾清明節安好，願我們都被溫暖守護
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◾願清明連假放鬆充電，回歸更有動力
◾清明安好，願一切順利、步步高升
◾祝假期愉快、工作順心、萬事如意
◾清明節平安，願工作與生活都順利
📍清明節祝福語：適用老闆、客戶
◾清明時節，祝事業順利、萬事興旺
◾願清明安好，合作順心、業績長紅
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◾願貴公司業務蒸蒸日上、發展順利
◾清明安康，祝福事業穩健、財運亨通
📍清明節祝福語：適用情侶、夫妻
◾清明時節，願我們平安相伴、心更靠近
◾願這個清明，有你在身邊就是最安心
◾清明安好，願我們一直彼此陪伴
◾春暖花開，也想把溫暖都給你
◾清明時節，願愛與平安都在我們身邊
📍清明節祝福語：不分對象萬用款
◾清明時節，願一切平安順心
◾清明安好，願生活溫柔以待
◾願春日帶來好運與平安
◾清明節，願心安即是歸處
◾願所有思念，都被溫柔收藏
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◾清明連假開啟！記得吃潤餅也要好好放鬆
◾清明不只掃墓，也要掃掉壞心情
◾清明連假模式ON，耍廢也很重要
◾記得踏青走走，別只顧滑手機
◾清明節快到，祝你放假愉快不卡關
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。