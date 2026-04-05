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清明節能說「清明節快樂」嗎？民俗專家：可以

▲民俗專家楊登嵙解釋，清明節掃墓祭祖、緬懷先人，並不是哀傷、悲壯的紀念日，沒有禁說「清明節快樂」。（圖／《NOWNEWS》社群中心製）

▲端午節源於屈原、曹娥、伍子胥投江自盡，是個充滿悲壯故事的節日，故多用「端午安康」代替問候。（圖／NOWnews社群中心製）

2026年清明節是哪一天？為什麼每年不太相同

▲2026年4月行事曆，4月4日是兒童節、4月5日是清明節。（圖／行政院人事行政總處）

清明節的由來、為什麼清明要吃潤餅？

▲清明節的重要習俗之一就是「吃潤餅」，也就是春捲。（圖／取自天成潤餅臉書）

2026清明節早安圖下載！9款清明節圖片全部免費

▲2026清明節早安圖免費下載，祝您清明連假愉快。（圖／《NOWNEWS》社群中心）

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🟡2026清明節祝福語、吉祥話

2026清明節是4月5日（周日），不少民眾開始搜尋「清明節早安圖」，也好奇能不能說「清明節快樂」？，一次掌握清明節意義與現代祝福用法，避免踩雷又能傳遞心意。每逢節日，台灣人就會互祝快樂，不過清明節能說「清明節快樂嗎」？ 對此，民俗專家楊登嵙接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，清明節的核心在於掃墓祭祖、緬懷先人，是表達孝心與慎終追遠的重要日子，也象徵飲水思源的價值觀。楊登嵙指出，傳統上民眾會整理祖墳、除草清潔，這些都是對祖先的敬意；再加上古時墓地多位於郊區或山區，逐漸演變出清明連假踏青的習俗，讓全家人走進戶外、親近自然。他也提到，清明時節陽氣旺盛，適合藉由大自然調整身心、去除晦氣，有助於「納陽氣」。楊登嵙補充說明，端午節源於紀念屈原等歷史人物投江的悲壯故事，較不適合互道快樂。相比之下，每一年的清明節日期之所以會不一樣，主要是因為清明節屬於「節氣」，並不是固定日期的節日。清明是依照太陽運行位置（黃經達15度）計算，每年清明節時間會落在國曆4月4日至4月6日之間，因此會隨著天文曆法微幅變動。當節氣時間落在不同時刻，因此清明節會在國曆4月4日、4月5日、4月6日這三天變動，2026年則是4月4日兒童節、4月5日清明節。相傳春秋時期，晉文公為逼忠臣介之推出山而放火燒山，卻不慎將他燒死，為了紀念介之推，遂下令禁火、食冷食，形成「寒食節」。由於寒食節與象徵春暖花開的清明節氣時間相近，隨著時代演變逐漸合併，後人便在這天掃墓祭祖，形成今日慎終追遠的清明節。清明節吃潤餅的習俗也源自「寒食節」，由於為了紀念忠臣介之推禁火，人們不生火煮食，改吃事先準備好的冷食。隨著寒食節與清明節氣逐漸合併，「吃冷食」的習俗也保留至今，，具有團圓與傳承的意義。迎接2026清明節，《NOWNEWS今日新聞》社群中心特別製作9款清明節早安圖提供免費下載，除了「清明節快樂」之外，還有清明安康、闔家平安、佳節愉快等實用的清明節圖片，相當適合在LINE與好友分享。◾清明時節，願您平安健康、福氣常在◾祝您身體安康、心境平和、闔家順心◾清明追思之際，願您一切安好、吉祥如意◾願春日暖陽相伴，身體康健、福壽綿長◾清明安康，願您平安順遂、歲月靜好◾清明時節，願平安相伴、家人安好◾願這個清明，思念溫柔、生活順心◾清明節安好，願我們都被溫暖守護◾惦念在心，願彼此平安健康每一天◾清明時節，願一切順遂、家人無憂◾清明時節，祝工作順利、平安順心◾願清明連假放鬆充電，回歸更有動力◾清明安好，願一切順利、步步高升◾祝假期愉快、工作順心、萬事如意◾清明節平安，願工作與生活都順利◾清明時節，祝事業順利、萬事興旺◾願清明安好，合作順心、業績長紅◾清明節祝福您平安順遂、鴻圖大展◾願貴公司業務蒸蒸日上、發展順利◾清明安康，祝福事業穩健、財運亨通◾清明時節，願我們平安相伴、心更靠近◾願這個清明，有你在身邊就是最安心◾清明安好，願我們一直彼此陪伴◾春暖花開，也想把溫暖都給你◾清明時節，願愛與平安都在我們身邊◾清明時節，願一切平安順心◾清明安好，願生活溫柔以待◾願春日帶來好運與平安◾清明節，願心安即是歸處◾願所有思念，都被溫柔收藏◾清明連假開啟！記得吃潤餅也要好好放鬆◾清明不只掃墓，也要掃掉壞心情◾清明連假模式ON，耍廢也很重要◾記得踏青走走，別只顧滑手機◾清明節快到，祝你放假愉快不卡關