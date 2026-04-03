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NET：兒童節隱藏優惠！童裝120元起、男女裝組合也便宜

▲Gap正價商品「2件7折、3件6折」春季優惠。（圖／翻攝自Gap官網）

Gap：「2件7折、3件6折」春季優惠！

清明連假來了！兒童節NET有隱藏優惠被挖出，官方表示，童裝3件360元組合優惠、平均一件印花T恤下殺120元，休閒短褲2件400元組合優惠、平均一件才200元；再幫父母加碼男女裝組合優惠，襯衫2件300元、試算一件只要150元，快趁放假來挖寶。Gap則有春季單品優惠，正價商品「2件7折、3件6折」一次整理。兒童節NET優惠活動搶先開跑，推薦親子一起享受童話世界，不只童裝超低折扣，連父母也有男女裝組合優惠。提醒大家，活動商品依門市販售為主。◾️：平均一件特價120元。平均一件特價133元。平均一件特價200元。平均一件特價225元。平均一件特價325元。平均一件特價475元。平均一件特價424.5元。平均一件特價150元。兒童節推薦小孩最愛的《汽車總動員》，Cars閃電麥坤聯名系列童裝也在折扣範圍內。提醒大家，商品到貨情況，以門市現貨為準；活動詳情及日期以各門市及官方網站公告為主。