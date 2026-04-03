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▲宋逸民（如圖）已經對演藝圈沒有眷戀，認了淡出。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

「藝起發光」宋逸民被林義忠救一命！

▲宋逸民（左）與陳維齡（右）互相扶持傳福音。（圖／宋逸民和陳維齢的幸福生活臉書）

宋逸民再談教會爭議！坦承淡出演藝圈

▲藝起發光與蒙福教會交流。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

明星夫婦宋逸民、陳維齡創立「藝起發光」教會名聲顯赫，今（3）日遠赴馬來西亞古晉與當地蒙福教會、林義忠牧師交流，宋逸民談起「藝起發光」歷經2022年、2024年風波，總算雨過天晴，林義忠牧師可說是最大支持力量，然而，宋逸民也坦承已經對演藝圈沒有眷戀，「完全不會想要回去演戲，我也不算是退出，但就是慢慢地⋯⋯」陳維齡補充說，夫婦倆全心投入傳福音，「我們很清楚接下來的路。」宋逸民今稍早一身紅服、以牧師身分出席盛會，受訪被問及「藝起發光」教會過往風波，自己中傷最深，當年接到林義忠牧師的電話，希望自己到古晉教會短暫休息，他卻毅然決然拒絕對方，「我還是要保護我的羊，聖經裡說的不只是要當牧人，而是要當個好牧人。」林義忠回憶道，當時看到宋逸民承受巨大壓力，滿是心疼，「他跟我說，這裡還有他的小羊、兄弟姐妹，如果牧人離開了，羊怎麼辦？這真的就是聖經裡說的好牧人，不只想到自己，而是願意為羊付出、甚至捨命。」直言宋逸民備受攻擊還是要保護眾人，十分敬佩。宋逸民直說，不願再提及教會過往，因為都已經成為歷史，「國稅局跟法律都還給我清白，讓那些事隨風飄去，我們都有需要調整的空間，從中得到很多學習，我不能說都是別人的問題，過去誤解或是傷害都已經不重要，我也祝福他們，志不同不相為謀，謝謝這些讓我們互相成長。」被關心起是否會重返演藝圈拍戲？宋逸民堅定地說：「完全不會！」他表示，目前更重要的角色是培育下一代，「教會裡有很多新起之秀，我不需要再站在那個位置上，我希望讓後輩承接」強調未來只要是為了福音的工事，「不收費也沒有關係」，展現全心投入的決心，意志力驚人。陳維齡則補充表示，夫妻倆對未來方向相當清楚，「我們知道接下來的路是什麼，傳福音就是最重要的使命。」她也提到，這次跨海動員龐大團隊，不只是演出，更是一種生命的分享，「每一位站上舞台的人，都有自己的故事與見證，希望能讓更多人被感動。」一席話令全場動容。