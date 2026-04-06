【唐綺陽星座運勢週報4/6-4/12】本週火星衝刺，多注意用火安全、避免過於急躁，溝通時當心擦槍走火。四星在牡羊，火能量增強了行動力與衝突的發生，啟動每個人的改變並展開新篇章，為人生局面醞釀新契機。
星象影響：火星衝刺、四星在牡羊。
12星座個別影響：
天秤：事業遇勁敵型貴人，感情說話太犀利易傷人
天蠍：不順之事需果斷止損，感情降溫應即時溝通
射手：困境多半來自心結，感情容易聚焦對方缺點
魔羯：宜展現靈活積極爭取，感情多把握機會溝通
牡羊：人生關鍵期不宜衝動，感情透過溝通瞭解更多
金牛：工作有貴人相助，感情能吸引到理想對象
處女：機會與任務同時湧入，感情桃花多難以抉擇
水瓶：合作要化被動為主動，感情適合主動給關心
雙子：能力受肯定諸事順利，感情多點笑容會更迷人
巨蟹：遇困難任務反證明實力，感情處於主導的一方
獅子：合作對象有規格質量好，感情上適合確認關係
雙魚：人緣人氣持續上升，感情桃花旺慎防爛桃花
資料來源：唐綺陽占星幫、唐綺陽占星幫YT
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12星座個別影響：
天秤：事業遇勁敵型貴人，感情說話太犀利易傷人
天蠍：不順之事需果斷止損，感情降溫應即時溝通
射手：困境多半來自心結，感情容易聚焦對方缺點
魔羯：宜展現靈活積極爭取，感情多把握機會溝通
牡羊：人生關鍵期不宜衝動，感情透過溝通瞭解更多
金牛：工作有貴人相助，感情能吸引到理想對象
處女：機會與任務同時湧入，感情桃花多難以抉擇
水瓶：合作要化被動為主動，感情適合主動給關心
雙子：能力受肯定諸事順利，感情多點笑容會更迷人
巨蟹：遇困難任務反證明實力，感情處於主導的一方
獅子：合作對象有規格質量好，感情上適合確認關係
雙魚：人緣人氣持續上升，感情桃花旺慎防爛桃花
資料來源：唐綺陽占星幫、唐綺陽占星幫YT