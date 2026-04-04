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日前百貨發生員工猝死事件，引發各界對百貨業勞動環境的關注，社群平台更出現為從業人員請命的貼文。有薪資平台調查百貨零售業月薪中位數僅3.2萬元，另有調查年資1年以下平均薪資達3.47萬元、7年以上則約4.86萬元。社群平台Threads湧現大量從業人員請命，直指百貨業管理文化對生理需求極不友善，員工必須前往設備老舊窄且大排長龍的專用廁所；也有人表示為維持品牌形象「想喝水必須蹲下避免被客人看到」，否則被違規扣薪。薪資查詢平台《比薪水》調查，百貨零售業基層員工每日站立8至10小時，月薪中位數僅約3.2萬元另外，依據人力銀行1111薪資公秤顯示，工作年資1年以下平均薪資3萬4700元、1至3年為3萬8200元、3至5年則為4萬1700元、5至7年為4萬5100元、7年以上為4萬8600元。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，百貨業的薪資結構，若為內勤大多以基本薪資為主；至於門市專櫃人員比較常見的是，底薪加上業績獎金。底薪通常符合基本工資，但獎金彈性大，如果業績好月薪上看4萬至6萬都有可能。若與其他服務業相比，曾仲葳說，近年來餐飲業景氣相對暢旺，再加上缺工的影響下薪資有往上調，所以比起百貨零售來說相對優渥，而美容美髮類的服務業則是相對來說處於薪資後段班。不過，百貨零售業的工作特性是「高站立時數」，尤其專櫃、門市人員，一天站立6至8小時是常態，因此像靜脈曲張、足底筋膜炎、背痛等職業傷害並不少見。曾仲葳指出，這確實是百貨零售業的工作特性，相信很多求職者在求職之前應該已經做好心理準備，但可能很多人以為撐一下就好，可是如果沒有正確保護，這類職業傷害是會累積、甚至影響長期工作能力，建議求職者還是必須兼顧勞逸結合。