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▲宋逸民（左）與陳維齡（右）亮麗出席馬來西亞古晉蒙福教會記者會。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

小薰拒嫁鄭人碩害怕被灌醉！也擔心生不出來

▲小薰（右）與鄭人碩（左）遲遲不結婚，動向備受外界關注。（圖／資料照）

藝人小薰（黃瀞怡）今（3）日偕同「藝起發光」牧師宋逸民、師母陳維齡等出席於馬來西亞古晉蒙福教會記者會，稍早受訪被問道與穩交近8年男友鄭人碩婚事，她劈頭直喊害怕婚姻：「真的很害怕！很怕被灌醉，婚姻跟辦婚禮都怕，因為這是兩個家族的事」，至於會排斥先有後婚？小薰坦言應該很難，「畢竟演藝圈生理時鐘這麼難，尤其我手腳冰冷，是擔心想要懷，但懷不了。」小薰被問到與鄭人碩婚事，依然秉持先前回覆，關係到2家族的大事，不可貿然行動，也因此對婚姻及辦婚禮感到畏懼，「結婚是兩個家族的事，要顧很多細節，而且我演藝圈朋友很多，很怕被灌醉！」至於是否接受「先有後婚」？她則坦言難度高，「演藝圈作息不正常，我又手腳冰冷，是擔心想要懷，但懷不了。」小薰自認怕痛，因此目前沒有檢查子宮與凍卵計劃，「如果神要給就給我，不給就不給了吧」，言談間流露著與鄭人碩的感情之穩定，男方最喜愛約會的場所是家裡或菜市場，「我不想跟他出去玩，他根本不懂放鬆，是工作狂，平常都在家洗衣、煮飯、打掃，家事都他做，我負責吃就好」，可見小薰愛情事業兩得意。談到近期以《陽光女子合唱團》創下亮眼票房成績，小薰表現得淡定自如，「票房這件事其實不是我可以控制的，演員就是把自己的角色演好」，坦言當初接演時並未預期會有如此迴響，但她也直呼感受自己變更紅了，「前陣子去濟州島玩，本來以為沒人認識我，結果逛街、吃飯都被認出來，想說完了以後出門都要打扮了。」