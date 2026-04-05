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中職員工變身啦啦隊員 貝兒圓夢加入Fubon Angels

貝兒壓力大偷哭 吐擔憂：怕球迷不喜歡我

▲貝兒（如圖）曾因壓力大偷哭，坦言「不太確定球迷們會不會喜歡我」。（圖／記者葉政勳攝影）

貝兒棄正職工作加入啦啦隊 爆家人反對磨合2年

▲貝兒（如圖）已辭掉職籃啦啦隊以及中職工作，全心投入Fubon Angels的應援，她相信「只要夠努力就會被看見」。（圖／記者葉政勳攝影）

李珠珢遭黑粉攻擊 貝兒吐第一印象：很漂亮

▲圓夢成為啦啦隊員，貝兒表示希望自己可以應援到至少30歲。（圖／記者葉政勳攝影）

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels不僅有李珠珢、李雅英等人氣女神，新成員「貝兒」有著甜美外型，過去曾是中職商品部員工的她，目前辭職全心投入應援工作；近日貝兒接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，她今年25歲，透露大學畢業後就想成為啦啦隊員，去年順利通過徵選。從上班族轉為啦啦隊員，貝兒坦言起初家人並不支持，認為CP值不高雙方磨合了2年，為此她努力證明自己才終於得到家人的認可：「如果妳做這個很開心，那我也就支持妳。」貝兒是Fubon Angels的新成員，去年從40人中脫穎而出，通過徵選正式成為啦啦隊，她透露大學時期就夢想成為啦啦隊，先後報名過兩家球團，也曾擔任過職籃啦啦隊員。不過，貝兒坦言籃球的場次比較少，自己整個球季只有8場應援工作，無法負擔生活開銷，因此去應徵中職商品部員工，透露這是她畢業後的第一份正職工作；當時貝兒一邊工作一邊看著啦啦隊們在場上充滿活力的模樣，讓她更加確定自己想走這行。貝兒順利通過Fubon Angels徵選後，先成為練習生，被問到過程中是否遇到挫折？貝兒坦言必須在一個月內，學會100多首應援曲，坦言那是最緊張的時候。有曾經因為壓力太大而落淚？貝兒直言多少有偷哭，「因為我覺得啦啦隊不僅是在球場應援，也會收穫球迷的喜愛，有時不太確定他們會不會喜歡我，會稍微有點沒自信」。近日，貝兒迎來首場正式應援，不過因為門票實在太熱賣，家人沒買到票無法進場替她加油。此外，貝兒表示一開始爸媽其實不太支持她當啦啦隊，認為CP值不高，「他們覺得為何要做這工作？因為啦啦隊除了賺錢以外，花的成本也比較多」，不如去當空姐或是一般上班族收入較穩定，坦言彼此磨合了約2年、深入了解啦啦隊的工作內容後，爸媽才轉而支持，目前貝兒已辭掉職籃啦啦隊以及中職工作，全心投入Fubon Angels的應援，被問到經濟狀況是否變得不穩定？貝兒表示球團會幫他們安排不少工作，再加上現在是新成員，會有比較多的曝光機會，光是4月就有12場應援，所以現階段還能負擔生活開銷。即使現在啦啦隊競爭激烈，再加上許多韓援來台發展，但她以正向心態看待此事，認為因為韓籍成員讓啦啦隊們有更多的工作機會，貝兒也相信「只要夠努力就會被看見」。貝兒雖是學妹，但與其他隊員都相處得不錯，表示隊內不會有學姐學妹制，也沒有小圈圈，甚至因為曾到韓國當交換學生，因此能與韓籍成員溝通，與李雅英、南珉貞等人互相交流、學習。值得一提的是，李珠珢加入後屢遭黑粉攻擊，提到對她的第一印象，貝兒鬆口與李珠珢還未有太多接觸，但誇讚說覺得她很白很高很漂亮。圓夢成為啦啦隊員，貝兒表示希望自己可以應援到至少30歲，期待未來能開心應援、展現不同的面貌給大家。