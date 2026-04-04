我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami），本季挑戰美國職棒大聯盟（Major League Baseball）開季表現亮眼，甚至寫下連續三場開轟的紀錄。然而，近期他在球場外卻意外捲入一場關於「種族歧視」的輿論風暴，起因竟是當地電視台主播為他取的一個暱稱。事件起於3月31日白襪對陣邁阿密馬林魚的比賽。當時芝加哥體育網路（Chicago Sports Network）的播報員約翰·舒里芬（John Schriffen），在村上宗隆擊出適時安打後，興奮地稱呼他為「南側武士」（Southside Samurai）。「南側」（Southside）代表白襪隊所在地芝加哥南部，而「武士」則顯然是針對村上的日本文化背景。然而，這看似讚美的稱號卻踢到了鐵板。根據《芝加哥太陽報》報導，白襪隊球團高層對此感到震驚且不悅，認為這種將國籍與刻板印象掛鉤的標籤化稱呼「可能涉及種族歧視」，恐會引起觀眾反感。報導更直言，球團已下達封殺令，「球迷未來將不會再聽到這個暱稱」。《芝加哥太陽報》記者阿格雷斯特（Jeff Agrest）嚴厲批評舒里芬的行為，認為這種將「日本人＝武士」的連結過於守舊且帶有偏見。但此番言論隨即在網路上引發激烈論戰，許多美國球迷與日籍球星的擁護者紛紛表達不滿。舒里芬在轉播中曾提到，他事先準備了幾個暱稱並詢問過村上宗隆本人，村上也表示同意被稱為「南側武士」。支持者認為，日本國家隊愛稱即為「武士日本」（Samurai Japan），武士在當地文化是榮譽的象徵，批評媒體過度解讀、無中生有。當地的白襪隊相關社群媒體「Locked On White Sox (LOWS)」也加入戰局，批評舒里芬行為「令人尷尬」，並強調村上宗隆早已公開表示希望大家稱呼他為「Mune」（宗）。對此，大批白襪隊球迷湧入該媒體社群平台反擊，痛批這是「媒體自導自演的衝突」，甚至質疑報導是為了點擊率的「炎上商法」。有球迷直言：「這根本不是歧視，是媒體在對主播進行人身攻擊。」