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▲楊蒨時（如圖）昨透露媽媽癌症過世，享壽81歲。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

《超偶》楊蒨時失智母癌逝！享壽81歲

▲藝起發光與蒙福教會交流。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

44歲歌手楊蒨時2009年自《超級偶像》第3屆奪下亞軍出道，昨（3）日在教會「藝起發光」帶領下，與馬來西亞蒙福教會分享福音，會後受訪被關心起媽媽罹患皮膚癌及乳癌，楊蒨時以沉重語氣表示，媽媽已於去（2025）年10月過世，享壽81歲，「媽媽最後半年到3個月是失智狀態，後來發現她在家裡的保險箱裡面，有留手寫信，上面寫著『希望爸爸、媽媽在天堂開心，而我的2個女兒可以幸福快樂！』」忍不住哽咽。楊蒨時媽媽第一次罹患皮膚癌，完全康復，當時感謝神降下恩典，怎料2022年又不幸罹患乳癌，開刀切除腫瘤後，決心不做化療，與病魔共存，楊蒨時昨被問起狀況，透露媽媽去年下半年病情加重，10月中撒手人寰，安詳離去。楊蒨時透露媽媽生前人緣極佳，告別式那一週，許多親友到場幫忙送別，「當天現場超乎我想像，整個都坐滿，媽媽是老師學生代表上台，很感謝媽媽人緣很好，這場告別禮拜讓家人都覺得很安慰。」話講到一半哽咽，惹人心疼。楊蒨時回憶道，媽媽罹癌最後半年到3個月，已經進入失智狀態，在家裡的保險箱裡頭，翻出媽媽生前手寫信件，「希望爸爸媽媽在天堂是很開心，而我的2個女兒可以幸福快樂！」一旁的張文綺則趕緊摟住楊蒨時，母女情之深刻。