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《與惡》喬喬女大18變 近照曝光超美

▲喬喬（如圖）有著一雙水汪汪的大眼，5歲時以一支哭喊「不要笑」的影片爆紅。今年18歲的她，五官變得更加精緻，多了些成熟女人味。（圖／喬喬臉書）

言承旭「姪女」長大了 紀欣伶參戰選秀表現亮眼

▲紀欣伶（如圖）從童星出道，近期參加選秀節目《宇宙啦啦隊》，表現十分亮眼。（圖／紀欣伶IG ＠cindychi106）

憑《兩個爸爸》走紅 樂樂「轉大人」現況曝光

▲樂樂（如圖）當年憑著《兩個爸爸》中的「唐溫蒂」走紅，長大後仍保有甜美臉蛋，不過身材變得更加火辣。（圖／樂樂謝語恩臉書）

小小彬曾當清潔工 領日薪1500吐心聲

▲小小彬（如圖）2歲就以《星星知我心2007》出道，在《下一站，幸福》中飾演「梁曉樂」，可愛又精湛的演技令他爆紅，代言活動不斷。高中畢業後曾擔任體育場清潔人員，透露日薪1500元。（圖／資料照、命運好好玩YT）

曾演劉德華兒子 林沐然因《逐玉》漲粉百萬

▲中國演員林沐然（如圖）1歲時就出道，曾飾演劉德華的兒子，近期憑著夯劇《逐玉》中「隨元青」一角漲粉百萬。（圖／翻攝微博）

今（4）日是兒童節，還記得小時候在電視劇上常看到的童星嗎？當年在劇中可愛的模樣，至今仍讓許多觀眾印象深刻，《NOWNEWS今日新聞》整理出5位童星現況，包括喬喬（于卉喬）、紀欣伶、樂樂（謝語恩）、小小彬、林沐然。在《我們與惡的距離》中演技亮眼的喬喬，如今女大18變，多了些女人味；中國演員林沐然曾在電影《天機：富春山居圖》中飾演過劉德華的兒子，近期憑著《逐玉》「隨元青」一角短時間漲粉百萬。喬喬有著一雙水汪汪的大眼，5歲時以一支哭喊「不要笑」的影片爆紅，後來演出電視劇《我們與惡的距離》正式踏入演藝圈，進入國中後她專注課業淡出螢光幕。今年18歲的她，去年透露如願考取第一志願世新大學公共關係暨廣告學系，經常透過社群分享日常生活、熱舞影片，只見喬喬臉上的嬰兒肥消失、五官也變得更加精緻，多了些成熟女人味。從童星出道的紀欣伶，曾在2010年主演偶像劇《就想賴著妳》，飾演言承旭的姪女「項昱霏」一角，讓觀眾印象深刻。她拍過不少作品，但國中後因身高受限沒辦法再演小孩，曾透露自己試鏡沒人要，更遇到低潮。如今紀欣伶仍持續在演藝圈發展，近期更參加選秀節目《宇宙啦啦隊》，表現十分亮眼，也更有舞台魅力，獲得觀眾喜愛。相信大家對《兩個爸爸》中的「唐溫蒂」一點都不陌生，當年憑著角色走紅的她，獲得「2013華劇大賞」最佳催淚獎及最佳童星獎。今年21歲的她除了拍戲，還積極經營社群，IG上有不少熱舞影片。樂樂仍保有甜美臉蛋，不過身材變得更加火辣，先前她到泰國旅遊並體驗當地「男模文化」，和帥氣裸男親密合照，讓人意識到她真的「轉大人」了。小小彬是台灣知名童星之一，2歲就以《星星知我心2007》出道，在《下一站，幸福》中飾演「梁曉樂」，可愛又精湛的演技令他爆紅，代言活動不斷。不過上小學後，小小彬以課業為主，戲劇活動代言減少，僅利用寒暑假課餘時間接戲露面。小小彬目前就讀淡江大學法語系，高中畢業時曾投入打工行列，第一份工作是體育場的清潔人員，當時他領著1500元的日薪，表示「長大後第一份工作就踏踏實實體會辛苦賺錢的感覺」，並未因過去的光環而有大頭症，想法十分成熟。大家或許對中國演員林沐然有些陌生，現年21歲的他，1歲時就出道，接連演出《大境門》、《金婚風雨情》等作品，更曾在電影《天機：富春山居圖》中飾演過劉德華的兒子。累積多年演戲經驗的他，近期在夯劇《逐玉》中演出反派「隨元青」一角，完美詮釋冷血性格，讓他人氣急速攀升，短時間內漲粉突破百萬，意外成為《逐玉》中漲粉數最高的配角之一。