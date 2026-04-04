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清明節掃墓要準備什麼？供品、用具一次看

▲清明掃墓供品準備講究完整與誠意，基本包含三牲、菜碗、飲品、點心、水果、香與紙錢等，同時需備妥清潔工具與祭拜用品。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

清明節掃墓水果怎麼選？常見禁忌、吉祥水果

◼︎吉祥水果

▲掃墓水果以當季新鮮為原則，常見如蘋果、橘子、柿子等寓意吉祥，但需避免「招你來旺」、成串、多籽或氣味重水果。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

◼︎禁忌水果

清明節掃墓供品怎麼擺？遵循由內而外、對稱整齊原則

▲掃墓供桌擺放遵循由內而外、對稱整齊原則，重點在於表達對祖先的尊重與慎終追遠的心意。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

清明節掃墓不僅是傳統習俗，也是一門細節學問，從供品準備、祭拜流程到水果選擇與禁忌，其實都有一定講究。雖掃墓形式可彈性調整，但誠心與禮數才是掃墓最重要的核心。《NOWNEWS今日新聞》就整理了掃墓供品、水果該怎麼準備，以及掃墓供品該怎麼擺等資訊，提供給準備返鄉掃墓的讀者一次看完。1.三牲：雞、豬肉、魚（也可用香腸、臘肉或肉鬆替代）。2.菜碗：白飯、家常菜、湯品，傳統準備6碗、8碗或12碗，象徵與祖先共享。3.飲品：清茶或酒。4.點心：糕餅、甜食，可準備祖先生前喜愛的品項。5.當季水果：象徵四季平安。6.線香：祭拜時傳達心意。7.紙錢（壽金、刈金等）：祭拜後焚燒或壓墓，象徵修繕與敬意。8.蠟燭：象徵光明與祈福。9.鮮花：表達懷念之意，近年也作為環保替代選擇。10.清潔工具：鐮刀、抹布等，用於整理墓地環境。11.打火機或火柴：供燒香、燒金紙使用。1.蘋果：象徵平安。2.橘子：象徵大吉大利。3.奇異果：象徵吉祥與生命力。4.柿子：象徵事事如意。5.火龍果：象徵紅火吉祥。6.哈密瓜、香瓜：象徵甜美圓滿。7.柚子：象徵保佑。挑選原則以當季、新鮮為主，外觀完整、不破損或腐爛，數量以單數如3樣或5樣為佳，並注意整齊擺放。1.香蕉、李子、梨子、鳳梨：合稱「招你來旺」，有招來好兄弟之意。2.成串水果：如龍眼、荔枝、葡萄，象徵「厄運一連串」或「死成串」，若已準備可剪開化解。3.多籽水果：如番茄、芭樂、百香果，象徵不潔與「多心」。4.空心水果：如蓮霧，代表「無心」，對祖先不敬。5.氣味重水果：如榴槤，味道濃烈被視為不敬。6.釋迦：外型似佛頭，祭拜時應避免使用。供桌擺放講求「由內而外、由高至低、整齊對稱」：若空間有限（如靈骨塔），可簡化為香爐、主供品以及水果即可，但仍須維持整潔與秩序。整體而言，掃墓重在「心意重於形式」，供品不需昂貴，但應乾淨完整，並依各地習俗與家族傳統調整。