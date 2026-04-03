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時代落幕！Dr. Martens、trippen同步撤出台灣 經典鞋款全面出清

▲Dr. Martens包括1460八孔靴、1461三孔鞋等經典鞋款，以及夏季熱賣的Nartilla涼鞋系列將在出清特賣時全數釋出。（圖／翻攝自Dr. Martens臉書粉專）

出清特賣最低下殺1折！滿額折抵可累折 入手門檻再降低

▲trippen的Sparta、Helena等人氣鞋型，也就是鞋迷口中的「蟑螂鞋」，以及具建築風格的Golf洞洞鞋系列，都是這次特賣焦點。（圖／翻攝自IG@trippen.tw）

Dr. Martens、trippen出清特賣門市一次看

陪伴台灣街頭文化超過30年的經典鞋履品牌，即將走入歷史。英國潮鞋Dr. Martens與德國手工鞋履trippen傳出將結束台灣代理，代理商SHOEX證實，自4月9日起於全台僅存門市啟動最終出清特賣，Dr. Martens經典1460、1461鞋款與Nartilla涼鞋全面釋出，trippen人氣「蟑螂鞋」與Golf系列也同步出清，價格最低下殺1折，配件也有5折優惠，數量有限、售完為止，是入手經典鞋履的最後機會。隨著代理進入尾聲，SHOEX推出「最後之履」出清活動，Dr. Martens包括1460八孔靴、1461三孔鞋等經典鞋款，以及夏季熱賣的Nartilla涼鞋系列全數釋出，其中Nartilla採用Zebrilus厚底設計，兼顧造型與舒適感。現場除鞋款外，包包、皮夾與皮革配件同步提供5折優惠。trippen則主打Sparta、Helena等人氣鞋型，也就是鞋迷口中的「蟑螂鞋」，以及具建築風格的Golf洞洞鞋系列，另有限量零碼商品釋出，最低同樣1折入手，成為本次特賣焦點。除了單品折扣外，現場也推出滿額優惠，消費滿1000元折100元、滿10000元折1200元，且可「無限累折」，讓整體價格再下修。業者表示，此次優惠不僅是品牌告別市場前的回饋，也讓消費者能以相對低門檻收藏經典鞋款。本次出清自4月9日起於台北與台中門市同步展開，包含忠孝旗艦店、西門町門市與台中門市。由於商品以現貨為主，尺寸與款式有限，加上折扣力度空前，預期將吸引排隊人潮。業者提醒，活動將持續至售完為止，想入手的消費者需把握最後機會。Dr.Martens 忠孝旗艦店地址：台北市大安區忠孝東路四段280號營業時間：12:00-21:00Dr.Martens 西門町品牌概念店地址：台北市萬華區中華路一段146號營業時間：12:00-21:00trippen 忠孝旗艦門市地址：台北市大安區忠孝東路四段280-1號營業時間：12:00-21:00Dr.Martens 台中品牌概念店地址：台中市北區三民路三段136-2號營業時間：12:30-21:30trippen 台中門市地址：台中市北區三民路三段136-2號營業時間：12:30-21:30