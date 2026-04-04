我是廣告 請繼續往下閱讀

林怡嫣同時提醒，雖然皮克敏是一款「邊玩邊走」，可帶來健康效益的遊戲，但在遊戲的過程中，仍需掌握適度原則，才能真正達到養生效果：

量力而行： 以微微出汗為宜，避免長時間過度行走造成體力透支或關節負擔。 時間選擇： 避開正午高溫，建議於清晨或傍晚進行，降低中暑與耗氣傷陰的風險。 適度補養： 外出時可攜帶溫開水，可加入少量如西洋參、黃耆或枸杞等材料，幫助補氣生津、維持體力。

全民瘋走路！近期手遊《Pikmin Bloom》「皮克敏」於今年逆勢翻紅，全台再掀起一波熱潮，這款以「走路養成」為核心的遊戲，透過皮克敏種花、收集飾品等任務機制，促動許多熟齡長輩、少動族群願意主動走出家門，中醫師表示，雖然「邊玩邊走」帶來健康效益，但仍需掌握3大原則，才能真正達到養生效果。任天堂旗下的作品「皮克敏」今年突然逆勢爆紅，其必須踏出家門，透過計步、蒐集「飾品皮克敏」的休閒玩法，也吸引不少人願意加入行列，信義馬光中醫診所醫師林怡嫣提到，中醫觀點認為長時間久坐會導致氣血運行不暢，透過適度步行可舒展筋骨、活絡氣血。因為許多長輩常見的痠痛、失眠或腸胃不適，往往與活動不足密切相關。當人們因遊戲而走出家門，在街道、公園或市場中悠閒探索，不僅身體得到舒展，也在過程中獲得心理放鬆與愉悅感。皮克敏與飾品或許是虛擬的，但走路帶來的健康、快樂與社交連結，卻是真實可感的。林怡嫣說，從採集、種植到探索，這些看似原始的生活行為，如今透過數位化形式重新被喚醒。像皮克敏這類結合定位與健康數據的應用，若能在家人陪伴與引導下正確使用，將有潛力成為推動「預防醫學」與「代際互動」的重要橋樑。