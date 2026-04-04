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中華職棒富邦悍將昨（3）日在大本營新莊球場展開主場開幕5連戰，Fubon Angels「韓援5本柱」之一的李晧禎，相隔1年重返「新莊城堡」應援舞台，賽前受訪時，李晧禎直言心裡很激動，回想到初次來台的時光，差點哭出來；賽後結束首場應援，李晧禎的心得是「我現在『比較棒』，今天比2年前還累。」後來經翻譯提醒，才發現她把比「胖」講成「棒」，李晧禎透露，雖然喜歡自己現在的外型，但因為拍照的畫面不理想，所以打算以減重2公斤為目標。李晧禎2024年是悍將三本柱一員，去年離開悍將後，李晧禎仍與悍將保持良好關係，本季再度回歸，與其他4名成員李雅英、南珉貞、李珠珢、朴星垠組成悍將五本柱。賽前受訪時，李晧禎說，在休息室準備的時候，心裡有點激動，差點哭出來，「想到第一次來台灣時，自己做了很多練習和準備，回想起那段時光，感觸真的很深。」昨日是悍將新莊主場開幕戰，悍將五本柱除了FA的開場舞，還準備了中場的合體舞蹈。賽後李晧禎接受媒體訪問，談到回歸悍將後的首場應援，李晧禎說，「我現在『比較棒』，今天比2年前還累。」一開始記者聽得一頭霧水，不太能理解為何比較棒會比較累。後來經過翻譯重複確認，原來李晧禎是要說自己現在「比較胖」，「所以很重，我的身體很重。」李晧禎透露，目前體重56公斤，之前則是49公斤，她雖然滿意自己現在的外型，但拍照的畫面不是很理想，所以目前打算以減重2公斤為目標。李晧禎笑說，首場應援真的很開心，「跟2年前相比，今天看到球迷們舉著很多不同Fubon Angels的毛巾，相當多樣化，所以心情很開心，也很驕傲。」