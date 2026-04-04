伊朗3日宣稱擊落一架美國F-35戰機並公布殘骸照片，惟多名軍事專家看過照片後指出，該戰機應是F-15E，而伊朗官媒之後再提擊落戰機一事時，就未再強調該戰機為F-35。不過有外媒指出，當天還有另一架A-10攻擊機在荷姆茲海峽附近墜毀。
根據《美聯社》報導，伊朗國家媒體引述伊朗軍方公共關係辦公室的消息稱，一架美國A-10攻擊機被伊朗防空系統擊落。同一天稍早，美國空軍已有其它戰機墜毀（F-15E）。
有匿名的美國和以色列官員皆證實相關消息，並補充有1名機組人員獲救，與伊朗媒體先前報導的、至少有1名機組人員彈射逃生吻合。伊朗政府並敦促民眾提供有關「敵方飛行員」的下落，無論誰抓獲或將其擊斃，都將獲得特別獎勵。
《紐約時報》更引述2名美國官員踢爆，A-10墜毀與F-15E戰機遭擊落幾乎是同時發生；美國全國廣播公司（NBC）亦引述美國官員披露進一步細節，稱A-10攻擊機奉命支援先出事的F-15E戰機，但同樣遭到伊朗攻擊。
對此，美國總統川普（Donald Trump）顯得相當淡定，他在週五接受美媒電話訪問時回應，戰機被擊落並不會影響美伊之間的談判。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）則在社群平台發文，諷刺美國戰機被伊朗擊落的事，打下：「在敵人宣稱連續37次擊敗伊朗之後，這場他們發動的、自視高明卻毫無戰略可言的戰爭，如今已從圖謀政權更迭，降級為『拜託，誰能找到我們的飛行員？』哇，真是不可思議的進步，簡直是天才。」
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有匿名的美國和以色列官員皆證實相關消息，並補充有1名機組人員獲救，與伊朗媒體先前報導的、至少有1名機組人員彈射逃生吻合。伊朗政府並敦促民眾提供有關「敵方飛行員」的下落，無論誰抓獲或將其擊斃，都將獲得特別獎勵。
《紐約時報》更引述2名美國官員踢爆，A-10墜毀與F-15E戰機遭擊落幾乎是同時發生；美國全國廣播公司（NBC）亦引述美國官員披露進一步細節，稱A-10攻擊機奉命支援先出事的F-15E戰機，但同樣遭到伊朗攻擊。
對此，美國總統川普（Donald Trump）顯得相當淡定，他在週五接受美媒電話訪問時回應，戰機被擊落並不會影響美伊之間的談判。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）則在社群平台發文，諷刺美國戰機被伊朗擊落的事，打下：「在敵人宣稱連續37次擊敗伊朗之後，這場他們發動的、自視高明卻毫無戰略可言的戰爭，如今已從圖謀政權更迭，降級為『拜託，誰能找到我們的飛行員？』哇，真是不可思議的進步，簡直是天才。」
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