美國地質調查局（USGS）的數據顯示，當地時間週五深夜，阿富汗東部邊境發生規模5.8的地震，雖然震央深度達到186.4公里，但據悉已至少造成8人死亡、1名兒童受傷。
綜合《天空新聞》等外媒報導，地震發生在阿富汗興都庫什地區（Hindu Kush region ），喀布爾省（Kabul）省長發言人巴沙拉特（Hafizullah Basharat）證實，8名死者均來自同一個家庭，死因是遭遇房屋倒塌事故。
目前阿富汗的政府衛生部門已進入警戒狀態，除了阿國，鄰近的巴基斯坦也感受到不小的搖晃。
地震在阿富汗並不罕見，去年8月，阿富汗東部才發生過規模6的地震，當時造成1400多人死亡、至少3250人受傷，多個村莊被毀，許多民眾被困在廢墟下。
報導提到，由於民生、基礎建設不佳，許多阿富汗人都住在簡陋的木頭或泥磚房屋裡，不耐震的結構也在地震發生時加劇傷亡。
原文連結：At least eight dead after earthquake hits Afghanistan and Pakistan
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目前阿富汗的政府衛生部門已進入警戒狀態，除了阿國，鄰近的巴基斯坦也感受到不小的搖晃。
地震在阿富汗並不罕見，去年8月，阿富汗東部才發生過規模6的地震，當時造成1400多人死亡、至少3250人受傷，多個村莊被毀，許多民眾被困在廢墟下。
報導提到，由於民生、基礎建設不佳，許多阿富汗人都住在簡陋的木頭或泥磚房屋裡，不耐震的結構也在地震發生時加劇傷亡。
原文連結：At least eight dead after earthquake hits Afghanistan and Pakistan