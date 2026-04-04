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從去年年底就消失在眾人眼前的中共政治局委員、前新疆黨委書記馬興瑞，在失蹤幾個月後，昨（3日）終於由中共中央官宣證實，因涉嫌「嚴重違紀違法」而接受調查，成為習近平反腐行動最新落馬的「大老虎」。對此，曾派駐中國多年的日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這絕非單純的反腐案件，而是權力結構出現新一輪動盪的明確訊號。矢板明夫3日深夜在臉書粉專發文談馬興瑞案，強調他的身分極為特殊，既是中共中央政治局委員，又是掌管新疆這一高度敏感地區的封疆大吏，而新疆問題牽動國際輿論與內部穩定，過去該地區的書記們，仕途雖也有起伏，但從未被徹底清算，這一次馬興瑞被查，意味著「不動敏感地區封疆大吏」的潛規則正在被打破，他背後的人脈網絡極可能遭到連帶清洗。矢板明夫提到，馬興瑞和習近平的妻子彭麗媛，籍貫都是山東鄆城，長期被視為「夫人幫」的重要成員，中共高層政治的權力，從來不只是制度安排，更是派系平衡的結果，如果連這樣具有「內廷背景」的人物都無法自保，就顯示習近平正在打破既有的權力默契，甚至連最親近的圈層可能也不再安全，內部信任結構已經出現嚴重危機。再者，矢板明夫還指出，馬興瑞出身航天與軍工體系，曾被視為「技術官僚」的代表人物，軍工系統更被視為習近平鞏固軍權的重要依靠，但近年從中國武器在海外實戰的表現、到內部貪腐問題，顯示中國的軍工系統神話正在崩潰，一系列針對軍方與軍工背景官員的整肅，顯示這個原本被視為「自己人」的體系，也正面臨清算，這樣對核心支柱動刀，反映的不是自信，而是深層的不安。最後，矢板明夫提醒，習近平上台已超過13年，中國的政治並未走向穩定，反而陷入一種「不斷清算才能維持統治」的循環，當清算成為常態，權力結構也就失去了可預測性。