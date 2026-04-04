今（4）日鋒面移入，北台灣凌晨開始就受到影響，中央氣象署一早針對全台13縣市發布豪大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天鋒面影響，為全台帶來局部陣雨或雷雨，也要慎防劇烈天氣威脅，要到明天下午雨勢才會慢慢趨緩。也就是說，清明連假週末確定泡湯，出門踏青、掃墓的戶外行程恐怕都要改期。
清明連假週末變天確定泡湯！雨勢越晚越往南擴
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，今天鋒面移入，將為全台帶來局部陣雨或雷雨，時間越晚雨勢越往南部擴大，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅應該要注意，北部地區轉涼，各地氣溫北部17至24度、中部18至28度、南部21至32度、東部17至28度。
吳德榮提到，明天白天起鋒面會逐步減弱，不過局部地區仍有短暫陣雨或雷雨的機率，降雨逐漸減緩，氣溫略升。下週一（6日）鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響、有局部短暫降雨的機率。
13縣市最新豪大雨特報！全台灣雨下到整片橘紅色
中央氣象署今一早也發布最新豪大雨特報，一共13縣市入列，越晚全台雨勢越大，下到整片都是橘紅色，民眾若要外出要記得攜帶雨具。氣象署提醒，今天容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市
吳德榮說，下週二（7日）又有鋒面略南移，北部有局部陣雨或雷雨，中南部山區則有局部短降雨的機率，不過影響時間較短，下週三（8日）鋒面就減弱，接下來就是好天氣一路到下下週一（13日），南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。
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氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，今天鋒面移入，將為全台帶來局部陣雨或雷雨，時間越晚雨勢越往南部擴大，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅應該要注意，北部地區轉涼，各地氣溫北部17至24度、中部18至28度、南部21至32度、東部17至28度。
吳德榮提到，明天白天起鋒面會逐步減弱，不過局部地區仍有短暫陣雨或雷雨的機率，降雨逐漸減緩，氣溫略升。下週一（6日）鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響、有局部短暫降雨的機率。
中央氣象署今一早也發布最新豪大雨特報，一共13縣市入列，越晚全台雨勢越大，下到整片都是橘紅色，民眾若要外出要記得攜帶雨具。氣象署提醒，今天容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市