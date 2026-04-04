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▲今（4日）鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

▲周日鋒面影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署）

▲下周四、下周五各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署）

清明連假天氣最差時刻到了！氣象署預報指出，今、明（4日、5日）兩天鋒面影響，今日至明晨臺灣西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，下周一另一鋒面靠近，下周二鋒面影響及東北季風增強，下周三水氣仍多，下周四、下周五各地大多為晴到多雲。氣象署預報指出，今（4日）鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至臺中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200豪米，並伴隨著雷電及強陣風，劇烈天氣發生時請注意安全、避免外出，低窪地區慎防積淹水。整體來說，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風。由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到25度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約19到23度。竹苗、中部、花東空品區北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖周日鋒面影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部有局部短暫陣雨或雷雨；白天起鋒面結構變差，降雨減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。下周一另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；下周二鋒面影響及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。下週三水氣仍多，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；下周四、下周五各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。