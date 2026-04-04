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台灣正在放清明連假，許多人週末都有回鄉掃墓、祭祖的規劃，而中共解放軍東部戰區也在微信公眾號發布海報《為了這個省》，展示所謂統一後的「台灣省清明節」。在這張海報中，出現了「祖國完全統一紀念碑」，不分男女老少皆在碑前獻花，還有「京台高速」、「復興號高鐵：北京-台北」等元素入鏡。此外，海報左下角標著「馬場町紀念公園」，該公園是位於台北市萬華區新店溪畔的歷史場址，日治時期因設有練兵場與跑馬場而得名，1950年代白色恐怖時期，此處亦為著名的政治犯槍決刑場。最右下角則是一處「台獨分子亂墳崗」。解放軍東部戰區的微信公眾號並寫道：「昨天，為祖國統一獻身的英雄前赴後繼！今天，為祖國統一奮鬥的志士披肝瀝膽！後來，為祖國統一夢圓的功臣光昭日月！祖國和人民將永遠銘記他們的不朽功勳！」海報上還出現一首詩，打著：「秦統江山漢定魂、家國肝膽兩昆侖、民族敗類遺千古、倚外謀獨壘亂墳。」