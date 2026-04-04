今（4）日受到鋒面移入影響，北部地區凌晨就開始受到影響，雷聲大作加上大雨，稍早苗栗造橋地區甚至出現時雨量破百毫米的情況。天氣職人吳聖宇表示，鋒面來到北台灣上空，目前竹苗一帶對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，下午到晚間雨勢可能往南擴，南部地區也要留意，不可掉以輕心。中央氣象署也持續針對西半部13縣市發布豪大雨特報，民眾如要外出千萬要攜帶雨具並注意安全。
清明連假豪雨炸翻西半部！苗栗時雨量破百毫米
吳聖宇提到，目前鋒面來到北台灣上空，竹苗一帶的對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，稍早苗栗造橋的時雨量有破百毫米的紀錄，再來要留意這個對流胞會不會往台中一帶的中部地區移動，海峽南部也有對流系統在靠近，下午到晚間南部地區也要留意。
吳聖宇說，新竹以北地區現在降雨較緩和，但模式預報後續仍不定時會有短暫陣雨或雷雨機會，仍不可以掉以輕心。整個降雨可能仍要等到明天（5日）中午過後才會真正趨緩下來，這段期間提醒大家都要留意，尤其是西半部地區更要小心。
西半部週末降雨時間長！13縣市豪大雨特報、5縣市大雷雨警戒區一覽
中央氣象署表示，今天凌晨開始西半部陸續有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
氣象署最新針對13縣市持續發布豪大雨特報；大雷雨警戒則包括新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷等劇烈天氣，慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市
📍大雷雨警戒區：新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣
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吳聖宇提到，目前鋒面來到北台灣上空，竹苗一帶的對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，稍早苗栗造橋的時雨量有破百毫米的紀錄，再來要留意這個對流胞會不會往台中一帶的中部地區移動，海峽南部也有對流系統在靠近，下午到晚間南部地區也要留意。
吳聖宇說，新竹以北地區現在降雨較緩和，但模式預報後續仍不定時會有短暫陣雨或雷雨機會，仍不可以掉以輕心。整個降雨可能仍要等到明天（5日）中午過後才會真正趨緩下來，這段期間提醒大家都要留意，尤其是西半部地區更要小心。
中央氣象署表示，今天凌晨開始西半部陸續有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
氣象署最新針對13縣市持續發布豪大雨特報；大雷雨警戒則包括新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷等劇烈天氣，慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市
📍大雷雨警戒區：新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣