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清明連假豪雨炸翻西半部！苗栗時雨量破百毫米

竹苗一帶的對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，稍早苗栗造橋的時雨量有破百毫米的紀錄

下午到晚間南部地區也要留意。

整個降雨可能仍要等到明天（5日）中午過後才會真正趨緩下來

▲天氣職人吳聖宇表示，鋒面來到北台灣上空，目前竹苗一帶對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，稍早苗栗已經出現時雨量破百毫米的紀錄。（圖/天氣職人吳聖宇臉書）

西半部週末降雨時間長！13縣市豪大雨特報、5縣市大雷雨警戒區一覽

尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率

大雷雨警戒則包括新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣有短延時強降雨發生

📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣

📍大雷雨警戒區：新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣