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這不是單純一架戰機被擊落的事，而是美國長期被視為理所當然的「空中絕對優勢」，首次在這場衝突中，出現清楚可見的裂縫。

美國將面臨的壓力，首先是敘事與信任的動搖，

其次，是回應上的兩難，

第三，風險結構的改變

真正決定事件走向的，不是戰機，而是飛行員的下落與狀態。

如果飛行員落入伊朗手中，甚至被公開影像、用於宣傳或談判，那事件性質就會徹底轉變，升高為政治、心理與資訊戰的核心焦點 ，

伊朗戰爭持續升級，伊朗軍方3日宣稱陸續在該國中部領空、荷姆茲海峽南端，擊落美國軍機，有F-15E（一開始說是F-35），也有A-10攻擊機。對此，旅美學者翁履中提醒，這不是單純的戰機被擊落，而是美國長期被視為理所當然的「空中絕對優勢」，出現清楚可見的裂縫。翁履中在臉書粉專發文，回顧整體戰況，儘管美軍持續對伊朗進行空襲，宣稱已削弱其軍事能力，但包括先前的友軍誤擊、預警機遭攻擊等事件，都顯示戰場風險遠高於預期。現在這波美國軍機遭伊朗擊落，若屬實，對美國而言，真正的壓力恐怕才正要開始浮現。翁履中指出，從歷史經驗來看，無論是波灣戰爭、伊拉克戰爭，還是敘利亞戰場，美軍幾乎都能穩定掌握制空權，對手難以形成有效威脅，但伊朗的戰略思維從一開始就不同，它發展「反介入／區域拒止」（A2/AD），並不是要擊敗美國，而是讓美國每一次出手都必須付出更高代價。這次若確定是伊朗防空系統成功擊落F-15E，代表這套體系已經從「理論威脅」走向「實戰能力」。翁履中並盤點畢竟川普才剛發表演說，強調伊朗幾乎已無海空軍反制能力，現實卻立刻出現美國戰機被擊落，這種落差會迅速侵蝕政策說服力：「國際政治裡，關鍵不只是實力本身，而是他國是否仍然相信你的優勢無可動搖。」低調處理容易被當成示弱，但強力報復又可能推動衝突升級，讓局勢滑向更難收拾的方向，這正是不對稱衝突中，大國最難處理的戰略困境。，過去被美軍視為風險可控的空中任務，如今證明並非沒有代價，未來每一次出動，都不再只是例行行動，而是伴隨實質風險的軍事決策，這將迫使美軍在戰術與部署上全面收緊。翁履中還提醒，目前外界看到的，很可能都只是「第一幕」，如果美軍能迅速透過戰鬥搜救將人員帶回，這起事件仍可被界定為一次「代價高昂但可控」的戰術挫折，甚至如果拯救行動成立，還可以操作為另一個勝利的故事；但接下來的選擇將非常現實-究竟是要用軍事力量把人帶回來，還是透過外交管道換人。翁履中分析，若採取軍事救援，雖然象徵強勢，但風險極高，因為深入敵境執行搜救，本身就是最複雜、最脆弱的軍事行動之一，如果成功，當然可以挽回一些顏面，可一旦再出現損失，壓力將倍增。至於外交斡旋手段相對穩健，但代價是形象與嚇阻力的潛在流失，美國會「被迫跟伊朗談判」，而不是像現在形容「伊朗很積極想談判」，即使透過第三方降低美國被迫談判的觀感，卻也意味著某種程度承認對手是握有籌碼的。翁履中總結道，對伊朗而言，這是一場可以「拉長節奏」的戰略操作，如果能掌握美軍人員或相關資訊，就能透過釋放影像、控制訊息節奏，持續放大心理與政治效果，在現代戰爭中，敘事本身就是戰場，而伊朗顯然有了一個絕佳機會。更長遠來看，這類事件會逐漸影響盟友的信心，如果連美軍都無法完全避免風險，那依賴美國安全承諾的國家，自然會開始重新評估自身處境。因此，這不只是一次軍事事件，而是一個正在擴大的戰略訊號：美國依然強大，但「無敵」這件事，開始不再那麼理所當然。