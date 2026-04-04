今（4）日受到鋒面影響，北部從凌晨就開始變天下大雷雨，中央氣象署也持續針對西半部縣市發布豪大雨特報。氣象粉專「進擊の天氣小編」就表示，有雷雨胞一劍貫穿苗栗，因此出現時雨量破百的情況，強烈的雷雨胞正在往南部移動中，南部民眾越晚要特別留意降雨情況， 彰化以南的雨勢也會逐漸增多、增大。
雷雨胞「一劍貫穿苗栗」！持續往台中移動將出現強降雨
「進擊の天氣小編」表示，隨著鋒面逐漸南移，目前「台南以北」都出現了降雨，高屏地區、花東雖尚未有雨，但稍晚隨鋒面再往南移動，雨勢也會逐步出現。而有雷雨胞稍早滯留在苗栗，截至目前為止，今日累積雨量最多出現在「苗栗後龍」的309mm，短短6小時即出現300mm以上降雨，相當驚人。
「進擊の天氣小編」提到，而「苗栗造橋」於稍早也出現「時雨量破百毛米」情形，根據當地路口監視器，有多處已積淹水。影響苗栗的雷雨胞，正緩慢朝向「台中」移動，提醒台中地區民眾，從上午8時起要特別注意可能發生強降雨。
鋒面逐漸南移「西半部下雨時間長」！南部地區越晚雨勢越大
「進擊の天氣小編」說，目前彰化到台南區域，還沒有顯著對流發展，雲系是「一陣一陣」通過，因此天氣目前是陣雨，但隨鋒面逐漸往南，彰化以南的雨勢也會逐漸增多、增大，今天「整天」都是鋒面影響，除了北北基桃（鋒面已通過）以外，其餘地區雨勢都將明顯。
中央氣象署表示，今天凌晨開始西半部陸續有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市
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「進擊の天氣小編」表示，隨著鋒面逐漸南移，目前「台南以北」都出現了降雨，高屏地區、花東雖尚未有雨，但稍晚隨鋒面再往南移動，雨勢也會逐步出現。而有雷雨胞稍早滯留在苗栗，截至目前為止，今日累積雨量最多出現在「苗栗後龍」的309mm，短短6小時即出現300mm以上降雨，相當驚人。
「進擊の天氣小編」提到，而「苗栗造橋」於稍早也出現「時雨量破百毛米」情形，根據當地路口監視器，有多處已積淹水。影響苗栗的雷雨胞，正緩慢朝向「台中」移動，提醒台中地區民眾，從上午8時起要特別注意可能發生強降雨。
「進擊の天氣小編」說，目前彰化到台南區域，還沒有顯著對流發展，雲系是「一陣一陣」通過，因此天氣目前是陣雨，但隨鋒面逐漸往南，彰化以南的雨勢也會逐漸增多、增大，今天「整天」都是鋒面影響，除了北北基桃（鋒面已通過）以外，其餘地區雨勢都將明顯。
中央氣象署表示，今天凌晨開始西半部陸續有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。
📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣
📍豪雨地區：新竹市、台中市
📍大雨地區：基隆縣、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市