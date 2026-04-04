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雷雨胞「一劍貫穿苗栗」！持續往台中移動將出現強降雨

今日累積雨量最多出現在「苗栗後龍」的309mm，短短6小時即出現300mm以上降雨，相當驚人。

提醒台中地區民眾，從上午8時起要特別注意可能發生強降雨。

▲有雷雨胞稍早滯留在苗栗帶來強降雨，多處地區累積雨量破百毫米，造橋地區時雨量更有破百紀錄，目前該雷雨胞已經往台中移動。（圖/進擊の天氣小編臉書）

鋒面逐漸南移「西半部下雨時間長」！南部地區越晚雨勢越大

但隨鋒面逐漸往南，彰化以南的雨勢也會逐漸增多、增大，今天「整天」都是鋒面影響，除了北北基桃（鋒面已通過）以外，其餘地區雨勢都將明顯。

尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，

📍大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣