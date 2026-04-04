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南下列車：部分於竹南站折返。

北上列車：部分於苗栗站折返。

大豪雨特報：新竹縣、苗栗縣。

豪雨特報：台中市、新竹市。

大雨特報：桃園以北、南投至台南。

連假出遊注意！受鋒面影響，今（4）日上午北台灣降下猛烈雷雨，氣象署針對新竹縣、苗栗縣發布「大豪雨特報」。這場清明暴雨已導致台鐵傳出災情，苗栗至竹南段因水淹軌面且隧道口驚傳落石，目前僅能單線行車；另外，橫山至九讚頭間的內灣線也因淹水暫時停駛，台鐵已緊急成立一級應變小組。台鐵公司說明，受豪大雨強襲，苗栗至竹南間（K132+700~800 路段）水淹軌面，且東正線隧道口出現落石。為確保行車安全，目前大山至後龍間、苗栗至竹南間暫時改採「西正線單線雙向行車」。為避免誤點災情擴大，台鐵祭出「列車折返」應變措施：除了山線受災，觀光熱點「內灣線」也因雨勢受阻。橫山至九讚頭間的中豐公路平交道（K20+535）出現嚴重淹水，水勢淹過軌面導致路線暫時不通。台鐵表示已派員前往查看處理，造成旅客不便深感歉意。氣象署提醒，受鋒面影響易有短延時強降雨。今日上午重點警戒區如下：台鐵呼籲，連假期間出行的旅客，上車前請先透過台鐵官網或 APP 查詢最新運行資訊，並留意強陣風與雷擊造成的影響。