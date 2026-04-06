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台灣向美國採購「海馬式多管火箭系統」，隨付款延後60天爭議暫落幕。朝野立委對付款機制、交貨延宕與資訊透明度提出質疑。立委指出，「美國先墊款」說法不精確，真正問題在於制度理解落差與交付進度不明。所謂「海馬式多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，後簡稱海馬式火箭），由洛克希德馬丁研發，具備高機動與遠程精準打擊能力，可發射多管火箭與戰術飛彈，射程可達70至300公里以上。在俄烏戰爭中，海馬式火箭成功打擊俄軍補給線與指揮節點，成為改變戰場態勢的重要武器，也使其成為全球軍購焦點。根據立法院預算審查資料與國防部報告，台灣採購馬式火箭是透過美國「對外軍售制度」（FMS）進行。該制度由美國政府主導，資金流程為買方（台灣）先將款項匯入美方信託帳戶，再由美國國防部依合約進度支付給承包商，並負責生產與交付。因此，制度上並不存在「美國先幫台灣出錢」的安排。民進黨立委王定宇在臉書上表示，「所謂美國幫忙墊款，其實是外界誤解。依FMS制度，台灣是先付款的一方，美方只是代為採購與管理。」他強調，軍售延宕與全球供應鏈與產能壓力有關，不能簡化為財務問題。國民黨立馬文君在臉書要求國防部釐清4疑點：立法院早已授權行政院簽發價書，採購海馬士系統並無問題；其次，目前僅在審議條例，行政院尚未送出預算案，國防部戰略規劃司司長黃文啟卻提前談預算，是否有誤解。第3，國民黨版本條例已納入海馬士採購，可立即通過，但行政院堅持1.25兆規模，導致法案卡關，建議先通過3800億元購；第4，黃啟文強調需「現在付款」，否則影響年底批次，立委要求說明若現在付款與延至年底付款，各自的實際交貨時程為何，以釐清對戰力影響。外電分析亦指出，美國軍售體系本質上是「政府對政府」交易，與一般商業採購不同。買方資金會先進入美國政府帳戶，由官方統籌採購與管理，並非由美方先行墊付。所謂「先墊款」說法，多半來自對付款節奏與交貨期差異的誤讀。此外，俄烏戰爭後，美國對馬式火箭與彈藥需求大幅增加，導致軍工產能緊縮、交貨時程延後，也間接影響台灣軍購進度。立委普遍認為，這才是問題核心。總結來說，「美國先墊款」並非制度事實，而是軍售流程複雜性與資訊揭露不足所造成的認知落差。隨著台海情勢升溫與國防投資擴大，如何提升軍購透明度、強化對外說明，將成為政府與立法院未來的重要課題。