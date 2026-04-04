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今日（4日）受強降雨影響，台灣交通出現多處災情。台鐵竹南=苗栗有落石意外，導致部分班次折返，而橫山=九讚頭間（內灣線）則因暫時不通水淹軌面。另，台中機場則因雷雨當空，自上午 08:16 起暫停地面作業。台鐵表示，苗栗=竹南間（K132+700~800）因豪大雨導致水淹軌面，且東正線隧道口出現落石，成立一級應變小組；經工務回報目前苗栗=竹南間暫時以西正線雙向行車。為避免列車延誤擴大，部分南下列車將在竹南折返，部分北上列車將於苗栗折返，詳情行車資訊，請台鐵官網及車站公告。另外，橫山=九讚頭間（內灣線）中豐公路平交道（K20+535）水淹軌面，路線暫時不通。台鐵自即時起至中午12時前，因受豪雨影響，行經新竹=彰化間自強號(含普悠瑪、太魯閣及3000型自強號)全面開放電子票證乘車。受劇烈雷雨影響，台中機場自上午08:16起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。民航局稍後表示，9點50分台中機場解除雷雨當空；受影響航班5架次。