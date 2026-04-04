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🟡超商咖啡

📍7-ELEVEN

門市｜4月1日至4月6日

▲7-11春遊開心價，清明連假期間咖啡優惠。（圖／7-11.com.tw）

📍萊爾富

門市｜4月1日至4月28日

▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）

🟡大賣場超市咖啡

▲美廉社APP於4月2日上午9時開賣Simple Life關廟麵刀削400g／600g系列39元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP於4月2日上午9時開賣Simple Life稻鮮米6公斤359元，等於白米每公斤59.8元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

手搖飲

📍麻古茶坊：柚香紅萱買一送一Uber Eats外送優惠

麻古茶坊推薦果茶控優惠，即日起至4月7日，外送平台Uber Eats點得到大杯「柚香紅萱買一送一」！喝得到飽滿葡萄柚果肉，酸甜交織紅萱茶。提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。

▲麻古茶坊熱賣好評回歸「蕃茄系列」開喝。（圖／麻古茶坊提供）

📍清心福全：買一送一！限店周年慶優惠

清心福全最新聯名台灣原創IP奧樂雞，打造最懂社畜的療癒語錄紙杯，共有「有錢有閒」、「小人掰掰」、「富瘦雙全」9款幽默梗話，清心福全表示，開喝兩大「買一送一」限店週年慶優惠！

📍大苑子：5折優惠！25週年遇清明連假

大苑子25週年，APP行動商城「HAPPY BIRTHDAY 25!!」優惠活動，即日起至4月5日，早上9:00準時開賣「每日一品20杯5折」優惠（每日限量）。

🟡速食通路

📍 麥當勞：免費送小薯！奶昔現省10元 清明連假優惠

麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至4月5日，門市限定：

必勝客：買一送一清明連假優惠！大披薩199元假日也爽吃

必勝客表示，清明連假優惠4月6日前開吃：

◾️大披薩199元！假日爽吃外帶單點大披薩只要199元，熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞2款指定口味。

◾️「小披薩＋烤雞」買一送一！開吃「2個小披薩＋2份烤雞」674元起（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。

◾️副食買一送一！香濃巧克力QQ球「買一送一」59元（原價118元）。

◾️免費送個人披薩！買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」139元起（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。

▲必勝客清明連假優惠，竟然有平日才吃得到的199元大披薩，還有「小披薩＋烤雞」買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

📍三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3 清明連假優惠

三商炸雞表示，即日起至4月7日，清明連假外帶、內用都優惠：

◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。

◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。

◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。

飯店通路

📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：

台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。

📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：

台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，該兒童免費享用自助美饌。（圖／台北萬豪提供www.taipeimarriott.com.tw）

📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」：

台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。

▲台北遠東香格里拉的遠東Café除了異國料理，更專為孩童準備限定甜點。（圖/台北遠東香格里拉提供）

📍台北君悅兩餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」：

凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費

▲台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。（圖／台北君悅提供）