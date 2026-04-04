清明連假來臨，今天更是兒童節！各通路都推出優惠活動，超商咖啡、手搖飲等通通都有買一送一優惠，麥當勞免費送小薯或雞翅。另外，多家飯店Buffet也推出12歲或11歲以下，只要有大人陪同，小朋友就可以免費吃。
🟡超商咖啡
📍7-ELEVEN
門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）
◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
📍萊爾富
門市｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡大賣場超市咖啡
📍全聯福利中心：
分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
📍美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月2日上午9時開賣Simple Life關廟麵刀削400g／600g系列39元；Simple Life稻鮮米10斤（二等米）359元，等於每公斤白米只要59.8元（每台斤35.9元）。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
🟡手搖飲
📍麻古茶坊：柚香紅萱買一送一Uber Eats外送優惠
麻古茶坊推薦果茶控優惠，即日起至4月7日，外送平台Uber Eats點得到大杯「柚香紅萱買一送一」！喝得到飽滿葡萄柚果肉，酸甜交織紅萱茶。提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。
📍清心福全：買一送一！限店周年慶優惠
清心福全最新聯名台灣原創IP奧樂雞，打造最懂社畜的療癒語錄紙杯，共有「有錢有閒」、「小人掰掰」、「富瘦雙全」9款幽默梗話，清心福全表示，開喝兩大「買一送一」限店週年慶優惠！
◾️員東店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日烏龍奶茶、4月4日梅子綠茶、4月5日優多綠茶。
◾️永靖中山店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日梅子綠茶、4月4日優多綠茶、4月5日烏龍奶茶。
提醒大家，本活動每人限購一組；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 員東店 資訊
地址：彰化縣員林市員東路一段33號
電話：04-833-4000
清心福全 員東店 資訊
地址：彰化縣永靖鄉中山路三段465號
電話： 04-823-1119
📍大苑子：5折優惠！25週年遇清明連假
大苑子25週年，APP行動商城「HAPPY BIRTHDAY 25!!」優惠活動，即日起至4月5日，早上9:00準時開賣「每日一品20杯5折」優惠（每日限量）。
串聯會員推出「跟著邱老闆一起喝」任務，4月完成20天跟喝任務，可獲得「25週年紀念T恤」乙件（延續白），依資格確認順序贈送（數量有限，贈完為止）；搭配鳳梨系列飲品、合作循環服飾品牌EVOPURE+推出「鳳梨好袋回家」集點活動，即日起至4月26日，購買鳳梨系列飲品1杯即可累積1點，集滿15點即可兌換限量鳳梨葉纖維提袋乙個。
🟡速食通路
📍麥當勞：免費送小薯！奶昔現省10元 清明連假優惠
麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至4月5日，門市限定：
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」。
◾️單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」。
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」。
◾️單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」。
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」。
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
◾️即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
麥當勞奶昔限定店增至22家！即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
📍必勝客：買一送一清明連假優惠！大披薩199元假日也爽吃
必勝客表示，清明連假優惠4月6日前開吃：
◾️大披薩199元！假日爽吃外帶單點大披薩只要199元，熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞2款指定口味。
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一！開吃「2個小披薩＋2份烤雞」674元起（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。
◾️副食買一送一！香濃巧克力QQ球「買一送一」59元（原價118元）。
◾️免費送個人披薩！買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」139元起（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。
📍三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3 清明連假優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，清明連假外帶、內用都優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
🟡飯店通路
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」：
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
📍台北君悅兩餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」：
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重則是於4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
🟡博物館免費玩
清明連假及兒童節放假，不巧遇到下雨怎麼辦？兒童免費玩「台北6大室內場館」
📍台北市立美術館
地址：台北市中山區中山北路三段181號
時間：4月3至4月5日
優惠：全館免票參觀
每日前20名進館觀眾可至1樓服務中心領取展覽限定L夾。
台北當代藝術館
地址：台北市大同區103長安西路39號
時間：4月3至4月5日
優惠：國小（含）以下學童免費、2位陪同家長享免費入館參觀。
完成當期展覽「凹陷：我們的團體生活」學習單，可至本館藝術商店，兌換「限量小禮物」乙份（每人限領一份，數量有限，送完為止）。
台北小巨蛋「冰上樂園」
地址：台北市松山區南京東路4段2號
時間：4月4日至4月6日
優惠：全國國小（含）以下兒童，憑手冊或證件，享當日免費滑冰，冰鞋、護具需租借。
國立台灣博物館
地址：台北市中正區襄陽路2號（二二八和平公園內）
時間：4月3日至4月6日
優惠：12歲（含）以下兒童憑身分證明文件免費入館，1名陪同家長半票。
台北市立天文科學教育館
地址：台北市士林區基河路363號
時間：4月4日
優惠：兒童節12歲（含）以下兒童，可免費搭乘「宇宙探險」軌道車一次。
國立台灣科學教育館
地址：台北市士林區士商路189號
時間：4月4日
優惠：12歲以下兒童憑證可免費參觀3-6F常設展。
憑兒童節特別活動之儲金簿可至票口購買常設展優惠票90元（原價為全票120元）；限當日入場，每本限購一張。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍7-ELEVEN
門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）
◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
📍萊爾富
門市｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡大賣場超市咖啡
📍全聯福利中心：
分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
📍美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月2日上午9時開賣Simple Life關廟麵刀削400g／600g系列39元；Simple Life稻鮮米10斤（二等米）359元，等於每公斤白米只要59.8元（每台斤35.9元）。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
🟡手搖飲
📍麻古茶坊：柚香紅萱買一送一Uber Eats外送優惠
麻古茶坊推薦果茶控優惠，即日起至4月7日，外送平台Uber Eats點得到大杯「柚香紅萱買一送一」！喝得到飽滿葡萄柚果肉，酸甜交織紅萱茶。提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。
📍清心福全：買一送一！限店周年慶優惠
清心福全最新聯名台灣原創IP奧樂雞，打造最懂社畜的療癒語錄紙杯，共有「有錢有閒」、「小人掰掰」、「富瘦雙全」9款幽默梗話，清心福全表示，開喝兩大「買一送一」限店週年慶優惠！
◾️員東店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日烏龍奶茶、4月4日梅子綠茶、4月5日優多綠茶。
◾️永靖中山店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日梅子綠茶、4月4日優多綠茶、4月5日烏龍奶茶。
提醒大家，本活動每人限購一組；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 員東店 資訊
地址：彰化縣員林市員東路一段33號
電話：04-833-4000
清心福全 員東店 資訊
地址：彰化縣永靖鄉中山路三段465號
電話： 04-823-1119
📍大苑子：5折優惠！25週年遇清明連假
大苑子25週年，APP行動商城「HAPPY BIRTHDAY 25!!」優惠活動，即日起至4月5日，早上9:00準時開賣「每日一品20杯5折」優惠（每日限量）。
串聯會員推出「跟著邱老闆一起喝」任務，4月完成20天跟喝任務，可獲得「25週年紀念T恤」乙件（延續白），依資格確認順序贈送（數量有限，贈完為止）；搭配鳳梨系列飲品、合作循環服飾品牌EVOPURE+推出「鳳梨好袋回家」集點活動，即日起至4月26日，購買鳳梨系列飲品1杯即可累積1點，集滿15點即可兌換限量鳳梨葉纖維提袋乙個。
🟡速食通路
📍麥當勞：免費送小薯！奶昔現省10元 清明連假優惠
麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至4月5日，門市限定：
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」。
◾️單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」。
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」。
◾️單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」。
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」。
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
◾️即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
麥當勞奶昔限定店增至22家！即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
📍必勝客：買一送一清明連假優惠！大披薩199元假日也爽吃
必勝客表示，清明連假優惠4月6日前開吃：
◾️大披薩199元！假日爽吃外帶單點大披薩只要199元，熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞2款指定口味。
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一！開吃「2個小披薩＋2份烤雞」674元起（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。
◾️副食買一送一！香濃巧克力QQ球「買一送一」59元（原價118元）。
◾️免費送個人披薩！買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」139元起（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。
📍三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3 清明連假優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，清明連假外帶、內用都優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
🟡飯店通路
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」：
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
📍台北君悅兩餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」：
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重則是於4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
🟡博物館免費玩
清明連假及兒童節放假，不巧遇到下雨怎麼辦？兒童免費玩「台北6大室內場館」
📍台北市立美術館
地址：台北市中山區中山北路三段181號
時間：4月3至4月5日
優惠：全館免票參觀
每日前20名進館觀眾可至1樓服務中心領取展覽限定L夾。
台北當代藝術館
地址：台北市大同區103長安西路39號
時間：4月3至4月5日
優惠：國小（含）以下學童免費、2位陪同家長享免費入館參觀。
完成當期展覽「凹陷：我們的團體生活」學習單，可至本館藝術商店，兌換「限量小禮物」乙份（每人限領一份，數量有限，送完為止）。
台北小巨蛋「冰上樂園」
地址：台北市松山區南京東路4段2號
時間：4月4日至4月6日
優惠：全國國小（含）以下兒童，憑手冊或證件，享當日免費滑冰，冰鞋、護具需租借。
國立台灣博物館
地址：台北市中正區襄陽路2號（二二八和平公園內）
時間：4月3日至4月6日
優惠：12歲（含）以下兒童憑身分證明文件免費入館，1名陪同家長半票。
台北市立天文科學教育館
地址：台北市士林區基河路363號
時間：4月4日
優惠：兒童節12歲（含）以下兒童，可免費搭乘「宇宙探險」軌道車一次。
國立台灣科學教育館
地址：台北市士林區士商路189號
時間：4月4日
優惠：12歲以下兒童憑證可免費參觀3-6F常設展。
憑兒童節特別活動之儲金簿可至票口購買常設展優惠票90元（原價為全票120元）；限當日入場，每本限購一張。
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