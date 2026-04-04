今（4）日受到鋒面影響，稍早在竹苗一帶的對流胞發展非常旺盛，目前已經往南移到中部地區，稍早台中地區已經開始下起大豪雨，中央氣象署也針對中部地區發布雷雨警戒，民眾外出千萬要注意。氣象職人吳聖宇也表示：「鋒面對流已經往中部去了，還會持續往台南嘉義靠近，晚上要特別留意。」
鋒面對流殺到中部了！氣象專家：春雨當梅雨在下
吳聖宇表示，早上雨勢最大的地方出現在苗栗造橋，3小時雨量最多達到274.5毫米，直接達到短時大豪雨程度，遠超過預報模式資料的預測，真的是春雨當成梅雨在下的感覺。
「稍早竹苗一帶的對流胞已經往中部去了！」吳聖宇提到，提醒中部的朋友要注意，尤其是中彰投地區，海峽南部的對流正朝向台南嘉義靠近，民眾要多留意後續天氣變化。
中部地區大雷雨、豪雨直擊！接著輪到南部要留意
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」則表示「稍早煙囪雲影響竹苗地區，多數鄉鎮3小時累積雨量達到200毫米以上，已經是大豪雨等級，隨著鋒面持續向南移動，接下來台中、彰化、南投一帶也要特別提高警覺，慎防短時強降雨、雷擊、強陣風與積淹水，
《NOWNEWS》記者也直擊台中稍早在8時許開始下起豪雨，強降雨地面上都已經有部分路段有小積水。中央氣象署也針對中部地區，包括「南投縣、苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，時間將持續到上午10時16分，民眾這時候要外出要特別注意安全。接下來強對流可能會南移至南部地區，民眾記得隨時關注最新天氣情況。
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吳聖宇表示，早上雨勢最大的地方出現在苗栗造橋，3小時雨量最多達到274.5毫米，直接達到短時大豪雨程度，遠超過預報模式資料的預測，真的是春雨當成梅雨在下的感覺。
「稍早竹苗一帶的對流胞已經往中部去了！」吳聖宇提到，提醒中部的朋友要注意，尤其是中彰投地區，海峽南部的對流正朝向台南嘉義靠近，民眾要多留意後續天氣變化。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」則表示「稍早煙囪雲影響竹苗地區，多數鄉鎮3小時累積雨量達到200毫米以上，已經是大豪雨等級，隨著鋒面持續向南移動，接下來台中、彰化、南投一帶也要特別提高警覺，慎防短時強降雨、雷擊、強陣風與積淹水，
《NOWNEWS》記者也直擊台中稍早在8時許開始下起豪雨，強降雨地面上都已經有部分路段有小積水。中央氣象署也針對中部地區，包括「南投縣、苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，時間將持續到上午10時16分，民眾這時候要外出要特別注意安全。接下來強對流可能會南移至南部地區，民眾記得隨時關注最新天氣情況。