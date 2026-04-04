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大聯盟今（4）日上演一場備受矚目的「日本強打對決」，由效力於芝加哥白襪隊的村上宗隆（26歲），在主場迎戰多倫多藍鳥隊的岡本和真（29歲）。兩位日本球星今日命運大不同，村上宗隆擊出主場首安並隨隊逆轉奪勝；岡本和真則陷入苦戰，單場慘吞4次三振，旅美連續安打紀錄也宣告中斷。最終，白襪隊在10局下半展現強韌韌性，最終以5：4戲劇性地擊出再見安打逆轉獲勝。擔任白襪「2棒、一壘手」的村上宗隆，今日在主場開幕戰首打席便展現威力。面對藍鳥先發投手西斯（Dylan Cease），他擊出一記球速達107.5英里（約173公里）的強勁中外野安打，這也是他在白襪主場的首支安打。9局下半兩出局二壘有人時，藍鳥隊甚至對他祭出大聯盟生涯首次「故意四壞球」保送，足見其威懾力。延長賽第10局，村上在守備端貢獻驚險一幕。面對一記偏離航道的一壘傳球，他拚命做出大劈腿接球，雖然最終判定右腳稍微離開壘包（紀錄為三壘手失誤），讓對手跑回超前分，但其奮不顧身的態度贏得掌聲。村上賽後笑說：「當時以為踩到了，結果差一點點。但那是盡全力的表現，我不後悔。」相較於村上的活躍，擔任藍鳥「7棒、三壘手」的岡本和真則經歷了赴美以來最黑暗的一天。他今日4打席全數遭到三振，且多數是在追打外角壞球時落空。這場表現也讓他自開幕以來的連續6場安打紀錄遺憾止步。儘管如此，藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）並未責怪岡本，他冷靜分析道：「即便是頂尖打者也會遇到這種比賽。岡本正處於適應期，每天面對的都是從未見過的投手，這種掙扎是必經之路。雖然今天身體稍微開掉，但我相信他很快能調整回來。」兩隊一路鏖戰至延長賽。10局上半藍鳥雖靠著村上的守備瑕疵取得1分領先，但白襪隊在10局下半展現強韌韌性，最終以5：4戲劇性地擊出再見安打逆轉獲勝。村上宗隆在勝負揭曉後興奮地衝向場內與隊友相擁慶功，享受主場開幕戰的勝利果實。