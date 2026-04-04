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國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統

國1北向圓山-大華系統

國3南向中和-關西、快官-名間

國5南向南港系統-頭城

國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，

▲高公局提醒駕駛人行車遇大雨路段時，請開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道。（圖／高公局提供）

清明連假第二天，今（4）日清晨交通量為平日的1.4，目前國道路況大致正常，下午13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，另5至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。昨（3）全日交通量為117.4百萬車公里，為平日年平均 的1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里。昨日車多路段包括國1南向中壢轉交道至頭份、三義至台中系統、南屯至北斗；國3三鶯至高原、大山至通霄、草屯至南投服務區、國5南港至頭城路段，其餘路段大致正常。今日0至5時交通量為5.6百萬車公里，為平日年平均的1.4倍；預估今日交通量為117百萬車公里。今截至上午7時，交通量為9.9百萬車公里。高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等