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清明暴雨真的下到讓在地人絕望！今（4）日清晨起，氣象署持續發布豪雨特報，苗栗縣遭受猛烈雨勢強襲，更被緊急發布「淹水二級警戒」。社群平台 Threads 上災情畫面連發，大批苗栗鄉親貼出第一手驚悚影像，不僅道路與農田因積水融為一體，更有車輛在深水中緩慢挺進，上演揪心的「水上行車」。民眾目睹泥水湧向門檻，崩潰狂喊：「救命啊啊！這場雨到底要下到什麼時候？」受鋒面豪雨影響，苗栗公館鄉災情最為慘重。網友貼出的上班實況顯示，原本熟悉的街道已成滾滾泥河，車輛涉水而行激起陣陣浪花，畫面猶如「水上行車」般驚險。更可怕的是，由於積水過深，路面與兩旁稻田已完全消失，「放眼望去全是一片混濁，要是晚上開車過來，會直接墜田！」「還不到 7 點就被敲門聲驚醒，淹水了啦！」一名居住在苗栗的網友發文表示，嫁來 10 幾年從沒遇過這種慘況。另一名住在老家的網友更絕望求救，表示排水溝已經倒灌、嚴重堵塞，黃色泥水眼看就要灌進室內，「救命啊啊啊！排水溝堵住了，水快淹進老家裡面了！」暴雨不僅導致民宅受困，交通也大受影響。不少前往苗栗高鐵站的網友提醒，聯外路段出現嚴重積水，行車宛如開船；而原定今日迎接兒童節人潮的「苗栗火車頭園區」，也因淹水災情緊急宣布今日（4/4）休園，讓許多安排好行程的家長直呼掃興。氣象署提醒，鋒面雲系仍在盤據，苗栗地區應嚴防短延時強降雨、雷擊與強陣風，低窪地區請務必嚴防積淹水。