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對於美國軍機機組人員的搜尋工作「非常緊迫」，可謂分秒必爭

機組人員的首要任務是「活下去，避免被俘」

伊朗軍方3日宣稱在該國中部領空、荷姆茲海峽南端，擊落美國F-15E戰機，還有A-10攻擊機，據悉已有飛行員獲救，但仍有1人處於失蹤狀態，伊朗祭出懸賞要抓捕失蹤的美國飛行員，美軍也在把握時間搜救，雙方都想搶先對方一步找到人，因為這將關係著單純的戰術挫折vs.失敗被俘的巨大差異。根據《BBC》報導，，美國高級外交官兼軍事戰略家傑佛里（James Jeffrey）坦言，這是他所知最危險的軍事任務：「這些人是空軍特種作戰人員，他們的訓練水平幾乎與三角洲部隊（Delta Force）和海軍海豹六隊（Navy SEAL Team Six）相當，而且他們還具備醫療能力，只要他們認為還有一線希望，就會一直尋找飛行員，直到找到為止。」智庫「國防優先事項」（Defense Priorities）的高級研究員兼軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）也直言，當這類狀況發生時，，所以他們接受的訓練是，在身體狀況允許、沒有受傷到無法行動的前提下，需盡快逃離彈射逃生的地點，並隱藏自己的行蹤以確保安全。卡瓦納並補充說，機組人員還接受過生存技能訓練，這樣就可以在沒有食物或水的情況下存活，或盡可能爭取時間，熟悉地形並尋找生存資源。報導提到，搜救任務通常由直升機執行，加油機伴隨支援，同時還有其他軍用飛機待命，用於進行打擊和巡邏。一段週五從伊朗境內流出的影片似乎顯示，美國軍方已著手展開搜救任務，地點就在伊朗胡齊斯坦省（Khuzestan province）上空。原文連結：